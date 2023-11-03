03 ноября 2023

Тюменская область открыла стенд на выставке «Россия» на ВДНХ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, выставка, большой экран, посетители выставки, проекция на экране
Тюменская область представляет на ВДНХ стенд, посвященный термальным источникам региона Фото:

Тюменская область в День народного единства представила свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Он рассказывает о термальных источниках региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор.

«До старта масштабной выставки „Россия“ на ВДНХ остались считанные часы. На тюменском стенде все готово к открытию», — сообщал ранее губернатор Моор в своем telegram-канале.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. За это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.

В оргкомитете журналистам URA.RU рассказали, что региональные команды отнеслись к созданию павильонов с ответственностью и теперь неформально конкурируют друг с другом. Когда застройка стендов заканчивалась и был проведен первый общий осмотр, многие вице-губернаторы попросили у организаторов право переоформить стенд, потому что нашли интересные ходы у других экспонентов.

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Тюменская область в День народного единства представила свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Он рассказывает о термальных источниках региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор. «До старта масштабной выставки „Россия“ на ВДНХ остались считанные часы. На тюменском стенде все готово к открытию», — сообщал ранее губернатор Моор в своем telegram-канале. Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. За это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона. В оргкомитете журналистам URA.RU рассказали, что региональные команды отнеслись к созданию павильонов с ответственностью и теперь неформально конкурируют друг с другом. Когда застройка стендов заканчивалась и был проведен первый общий осмотр, многие вице-губернаторы попросили у организаторов право переоформить стенд, потому что нашли интересные ходы у других экспонентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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