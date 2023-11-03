Тюменская область представляет на ВДНХ стенд, посвященный термальным источникам региона Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Тюменская область в День народного единства представила свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Он рассказывает о термальных источниках региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор.

«До старта масштабной выставки „Россия“ на ВДНХ остались считанные часы. На тюменском стенде все готово к открытию», — сообщал ранее губернатор Моор в своем telegram-канале.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. За это время каждый субъект РФ представит стенд, рассказывающий о ключевых достижениях своего региона.

В оргкомитете журналистам URA.RU рассказали, что региональные команды отнеслись к созданию павильонов с ответственностью и теперь неформально конкурируют друг с другом. Когда застройка стендов заканчивалась и был проведен первый общий осмотр, многие вице-губернаторы попросили у организаторов право переоформить стенд, потому что нашли интересные ходы у других экспонентов.