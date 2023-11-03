Свердловская область приняла участие в международной выставке «Россия» на ВДНХ

04 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Международная выставка-форум «Россия» будет проходить в Москве до 12 апреля 2024 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве на площадке ВДНХ 4 ноября открывается международная выставка-форум «Россия». В рамках мероприятия, которое продлится до 12 апреля 2024 года, свою экспозицию представит Свердловская область, а также все субъекты страны. На стенде Среднего Урала будут представлены научно-технические достижения, металлургические предприятия и популярные локации региона. Один из стендов покажет развитие промышленности региона от Демидовских заводов до современных научных и технических достижений. В экспозиции будут участвовать внешние облики предприятий, а именно: медь, чугун и стены заводов. «Завод времен Никиты Демидова будет представлен таким, какой он дошел до нас. То есть, слегка ржавым, потрепанным, но при этом насыщенным технологиями», — сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на специалиста, принимавшего участие в создании стенда. Посетители выставки смогут познакомиться с ведущими промышленными предприятиями Свердловской области. На экспозиции представят самые высокие здания Екатеринбурга «Высоцкий» и «Исеть», электропоезда «Ласточка» и многое другое. Информация о Среднем Урале будет размещена в 75 павильоне на общей площади 105 квадратных метров. На фоне стендов гости мероприятия смогут сделать фотографии на память. Кроме этого, в павильоне «Атом» будут представлены два закрытых города региона — Лесной и Заречный. Там расскажут о знаковых событиях свердловских городов и познакомят зрителей с малоизвестными фактами о специалистах, которые принимали участие в возведении местных заводов. В оргкомитете особо отмечают региональные команды, которые креативно подошли к созданию стендов и создают контент для самых разных возрастов. Например, на некоторых стендах продуманы маршруты даже для 3-летних детей: в оформлении на уровне их глаз дублируется информация. Если на стене для взрослого нарисована большая рыба, то ниже — там, где будет идти ребенок — нарисована такая же рыба, но маленькая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве на площадке ВДНХ 4 ноября открывается международная выставка-форум «Россия». В рамках мероприятия, которое продлится до 12 апреля 2024 года, свою экспозицию представит Свердловская область, а также все субъекты страны. На стенде Среднего Урала будут представлены научно-технические достижения, металлургические предприятия и популярные локации региона. Один из стендов покажет развитие промышленности региона от Демидовских заводов до современных научных и технических достижений. В экспозиции будут участвовать внешние облики предприятий, а именно: медь, чугун и стены заводов. «Завод времен Никиты Демидова будет представлен таким, какой он дошел до нас. То есть, слегка ржавым, потрепанным, но при этом насыщенным технологиями», — сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на специалиста, принимавшего участие в создании стенда. Посетители выставки смогут познакомиться с ведущими промышленными предприятиями Свердловской области. На экспозиции представят самые высокие здания Екатеринбурга «Высоцкий» и «Исеть», электропоезда «Ласточка» и многое другое. Информация о Среднем Урале будет размещена в 75 павильоне на общей площади 105 квадратных метров. На фоне стендов гости мероприятия смогут сделать фотографии на память. Кроме этого, в павильоне «Атом» будут представлены два закрытых города региона — Лесной и Заречный. Там расскажут о знаковых событиях свердловских городов и познакомят зрителей с малоизвестными фактами о специалистах, которые принимали участие в возведении местных заводов. В оргкомитете особо отмечают региональные команды, которые креативно подошли к созданию стендов и создают контент для самых разных возрастов. Например, на некоторых стендах продуманы маршруты даже для 3-летних детей: в оформлении на уровне их глаз дублируется информация. Если на стене для взрослого нарисована большая рыба, то ниже — там, где будет идти ребенок — нарисована такая же рыба, но маленькая.