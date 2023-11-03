На международной выставке «Россия» на ВДНХ открылся стенд Челябинской области

Выставка «Россия» будет работать на ВДНХ до 12 апреля Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В День народного единства в Москве на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия», где на одном из стендов представлена Челябинская область. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Международная выставка-форум „Россия“ откроется 4 ноября, на ВДНХ в Москве и будет работать до 12 апреля. <…> Гости получат <…> памятные подарки на стенде Челябинской области», — уточнили в пресс-службе правительства.

Международная выставка-форум «Россия» задумана как демонстрация главных достижений страны. Ее участниками станут все 89 субъектов РФ, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

Организаторы стенда Челябинской области приготовили подарки для любой аудитории. Маленькие посетители выставки смогут получить раскраски и настольные игры, взрослых удивят свечи с ароматами таежного леса. Для любителей путешествовать приготовлены открытки с невероятными видами Челябинской области. Самыми необычными подарками станут медали с кусочками знаменитого челябинского метеорита, отметили в пресс-службе правительства.

Основной аудиторией международной выставки «Россия» оргкомитет считает детей. «Нам пытаются навязать мысль, что поскольку от нас отвернулся Запад, у нас нет будущего. Мы хотим показать, какие колоссальные изменения произошли в нашей стране за 23 года и что будущее у нас есть», — заявили URA.RU в оргкомитете.

Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посмотреть экспозицию региона. Она задумана как демонстрация главных достижений страны и продлится 161 день.