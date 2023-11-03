В столице ХМАО запустили бесплатные автобусы в честь Дня народного единства

В Ханты-Мансийске 4 ноября организовали бесплатный проезд на общественном транспорте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске 4 ноября запустили бесплатный проезд на общественном транспорте по маршрутам № 1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и «Дачный» в честь Дня народного единства. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города.

«Уважаемые хантымансийцы, сегодня, 4 ноября, проезд на общественном транспорте по маршрутам № 1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и „Дачный“ бесплатный для всех жителей и гостей города. Бесплатный проезд — отличная возможность встретить День народного единства на свежем воздухе», — указано в публикации.

Кроме этого, 4 ноября бесплатный проезд установил и ряд маршруток. В основном, льготу вводят социально ответственные перевозчики с нерегулируемыми тарифами.

Ранее URA.RU писало о том, что в России отмечают 4 ноября. В нашей стране этот день является главным государственным праздником осени, известным как День народного единства.