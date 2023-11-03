03 ноября 2023

В столице ХМАО запустили бесплатные автобусы в честь Дня народного единства

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, пассажиры, поручни
В Ханты-Мансийске 4 ноября организовали бесплатный проезд на общественном транспорте Фото:

В Ханты-Мансийске 4 ноября запустили бесплатный проезд на общественном транспорте по маршрутам № 1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и «Дачный» в честь Дня народного единства. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города.

«Уважаемые хантымансийцы, сегодня, 4 ноября, проезд на общественном транспорте по маршрутам № 1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и „Дачный“ бесплатный для всех жителей и гостей города. Бесплатный проезд — отличная возможность встретить День народного единства на свежем воздухе», — указано в публикации.

Кроме этого, 4 ноября бесплатный проезд установил и ряд маршруток. В основном, льготу вводят социально ответственные перевозчики с нерегулируемыми тарифами.

Ранее URA.RU писало о том, что в России отмечают 4 ноября. В нашей стране этот день является главным государственным праздником осени, известным как День народного единства.

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В Ханты-Мансийске 4 ноября запустили бесплатный проезд на общественном транспорте по маршрутам № 1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и «Дачный» в честь Дня народного единства. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации города. «Уважаемые хантымансийцы, сегодня, 4 ноября, проезд на общественном транспорте по маршрутам № 1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и „Дачный“ бесплатный для всех жителей и гостей города. Бесплатный проезд — отличная возможность встретить День народного единства на свежем воздухе», — указано в публикации. Кроме этого, 4 ноября бесплатный проезд установил и ряд маршруток. В основном, льготу вводят социально ответственные перевозчики с нерегулируемыми тарифами. Ранее URA.RU писало о том, что в России отмечают 4 ноября. В нашей стране этот день является главным государственным праздником осени, известным как День народного единства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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