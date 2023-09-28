Мошенники рассылали сообщения от имени Ирины Новоселовой (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ЯНАО telegram-мошенники создали ложный аккаунт с фотографией первого замгубернатора Ирины Новоселовой и от ее имени рассылали сообщения членам регионального правительства. Об этом сообщила сама Новоселова.

«И меня не обошла эта волна стороной, появился фейковый аккаунт моей страницы в Telegram. Коллеги сообщили, что от моего имени приходят сомнительные сообщения, а за ними следуют звонки от „доверенных“ лиц», — написала Ирина Новоселова в своем telegram-канале «89 заметок Новоселовой».

Там же опубликован скрин сообщения, где неизвестные от лица замгубернатора предупреждают адресатов сообщений, что им скоро поступит звонок с инструкциями. Новоселова предупредила, что не нужно сообщать конфиденциальную информацию, платежные реквизиты и номера счетов, общаясь с сомнительными абонентами.

Ранее URA.RU рассказало, что хакеры взломали страницу в социальной сети «ВКонтакте» директора депобразования Нового Уренгоя Марины Аввакумовой. Вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников и мэры городов предупредили ямальцев о возможности спам-рассылок.