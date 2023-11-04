Бойцы ВСУ недовольны предупреждением Залужного о тупике в конфликте

04 ноября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты подтвердили заявления Валерия Залужного о тупиковой обстановке на фронте Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты признают, что проигрывают военный конфликт с Россией и они недовольны такой обстановкой. Особенно, когда тупиковую ситуацию подчеркивает лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Я говорю это уже некоторое время. Шаг за шагом мы проигрываем войну», — сказал AFP военнослужащий с позывной «Мудрый». Его слова приводят авторы Yahoo. Он добавил, что чем дольше проходит конфликт, тем более неприятной становится обстановка для украинских военных. Журналисты отметили, что слова Валерия Залужного в интервью The Economist удивили своей откровенностью, где он открыто признал тупиковую ситуацию. Другой солдат ВСУ отметил, что войскам не хватает вооружения и техники. Также страдает и качество подготовки самих солдат. Еще один украинский военнослужащий с позывным «Дэн» отметил отсутствие артиллерии, что также является критичным. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква негативно отреагировал на статью Залужного о реальной обстановке на фронте. Этот материал вызвал панику среди руководства стран Запада. При этом Залужный сейчас рассматривается западными странами, как основной политический конкурент украинского лидера Владимира Зеленского.

Украинские солдаты признают, что проигрывают военный конфликт с Россией и они недовольны такой обстановкой. Особенно, когда тупиковую ситуацию подчеркивает лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Я говорю это уже некоторое время. Шаг за шагом мы проигрываем войну», — сказал AFP военнослужащий с позывной «Мудрый». Его слова приводят авторы Yahoo. Он добавил, что чем дольше проходит конфликт, тем более неприятной становится обстановка для украинских военных. Журналисты отметили, что слова Валерия Залужного в интервью The Economist удивили своей откровенностью, где он открыто признал тупиковую ситуацию. Другой солдат ВСУ отметил, что войскам не хватает вооружения и техники. Также страдает и качество подготовки самих солдат. Еще один украинский военнослужащий с позывным «Дэн» отметил отсутствие артиллерии, что также является критичным. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква негативно отреагировал на статью Залужного о реальной обстановке на фронте. Этот материал вызвал панику среди руководства стран Запада. При этом Залужный сейчас рассматривается западными странами, как основной политический конкурент украинского лидера Владимира Зеленского.