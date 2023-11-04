Бойцы ВСУ недовольны предупреждением Залужного о тупике в конфликте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный, stock
Украинские солдаты подтвердили заявления Валерия Залужного о тупиковой обстановке на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты признают, что проигрывают военный конфликт с Россией и они недовольны такой обстановкой. Особенно, когда тупиковую ситуацию подчеркивает лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Я говорю это уже некоторое время. Шаг за шагом мы проигрываем войну», — сказал AFP военнослужащий с позывной «Мудрый». Его слова приводят авторы Yahoo. Он добавил, что чем дольше проходит конфликт, тем более неприятной становится обстановка для украинских военных. Журналисты отметили, что слова Валерия Залужного в интервью The Economist удивили своей откровенностью, где он открыто признал тупиковую ситуацию.

Другой солдат ВСУ отметил, что войскам не хватает вооружения и техники. Также страдает и качество подготовки самих солдат. Еще один украинский военнослужащий с позывным «Дэн» отметил отсутствие артиллерии, что также является критичным.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква негативно отреагировал на статью Залужного о реальной обстановке на фронте. Этот материал вызвал панику среди руководства стран Запада. При этом Залужный сейчас рассматривается западными странами, как основной политический конкурент украинского лидера Владимира Зеленского.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские солдаты признают, что проигрывают военный конфликт с Россией и они недовольны такой обстановкой. Особенно, когда тупиковую ситуацию подчеркивает лично главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Я говорю это уже некоторое время. Шаг за шагом мы проигрываем войну», — сказал AFP военнослужащий с позывной «Мудрый». Его слова приводят авторы Yahoo. Он добавил, что чем дольше проходит конфликт, тем более неприятной становится обстановка для украинских военных. Журналисты отметили, что слова Валерия Залужного в интервью The Economist удивили своей откровенностью, где он открыто признал тупиковую ситуацию. Другой солдат ВСУ отметил, что войскам не хватает вооружения и техники. Также страдает и качество подготовки самих солдат. Еще один украинский военнослужащий с позывным «Дэн» отметил отсутствие артиллерии, что также является критичным. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква негативно отреагировал на статью Залужного о реальной обстановке на фронте. Этот материал вызвал панику среди руководства стран Запада. При этом Залужный сейчас рассматривается западными странами, как основной политический конкурент украинского лидера Владимира Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...