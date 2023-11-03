Подросток обокрал машины сотрудников челябинского завода. Фото

04 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Парень вытащил из машин динамики, магнитолы, колеса Фото: Сергей Русанов © URA.RU У пятерых сотрудников Челябинского кузнечно-прессового завода на рабочей парковке 17-летний парень обокрал машины, вытащив из них сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в своем telegram-канале. «В дежурную часть Отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску обратились пятеро работников Челябинского кузнечно-прессового завода. Владельцы отечественных авто пояснили, что из их автомобилей прямо на парковке по месту работы были похищены сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы на автомобили», — уточнили в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний ранее не судимый подросток. Похищенное у него изъяли. По месту жительства парня полицейские также нашли другие автокомплектующие, что может свидетельствовать о его причастности к другим автомобильным кражам на территории Ленинского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее в Челябинске задержали мужчину, укравшего зеркала с машин премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей. Парень вытащил из машины запасные колеса Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области По месту жительства парня полицейские также нашли другие автокомплектующие Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области

У пятерых сотрудников Челябинского кузнечно-прессового завода на рабочей парковке 17-летний парень обокрал машины, вытащив из них сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в своем telegram-канале. «В дежурную часть Отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску обратились пятеро работников Челябинского кузнечно-прессового завода. Владельцы отечественных авто пояснили, что из их автомобилей прямо на парковке по месту работы были похищены сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы на автомобили», — уточнили в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний ранее не судимый подросток. Похищенное у него изъяли. По месту жительства парня полицейские также нашли другие автокомплектующие, что может свидетельствовать о его причастности к другим автомобильным кражам на территории Ленинского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее в Челябинске задержали мужчину, укравшего зеркала с машин премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей.