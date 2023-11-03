03 ноября 2023

Подросток обокрал машины сотрудников челябинского завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная кража. Пермь, место происшествия, разбитое стекло авто, авто воры
Парень вытащил из машин динамики, магнитолы, колеса Фото:

У пятерых сотрудников Челябинского кузнечно-прессового завода на рабочей парковке 17-летний парень обокрал машины, вытащив из них сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в своем telegram-канале.

«В дежурную часть Отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску обратились пятеро работников Челябинского кузнечно-прессового завода. Владельцы отечественных авто пояснили, что из их автомобилей прямо на парковке по месту работы были похищены сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы на автомобили», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний ранее не судимый подросток. Похищенное у него изъяли. По месту жительства парня полицейские также нашли другие автокомплектующие, что может свидетельствовать о его причастности к другим автомобильным кражам на территории Ленинского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, укравшего зеркала с машин премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей.

Парень вытащил из машины запасные колеса
Парень вытащил из машины запасные колеса
По месту жительства парня полицейские также нашли другие автокомплектующие
По месту жительства парня полицейские также нашли другие автокомплектующие

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У пятерых сотрудников Челябинского кузнечно-прессового завода на рабочей парковке 17-летний парень обокрал машины, вытащив из них сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в своем telegram-канале. «В дежурную часть Отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску обратились пятеро работников Челябинского кузнечно-прессового завода. Владельцы отечественных авто пояснили, что из их автомобилей прямо на парковке по месту работы были похищены сабвуферы, усилители, компрессоры, динамики, магнитолы, колеса и чехлы на автомобили», — уточнили в пресс-службе ведомства. По подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний ранее не судимый подросток. Похищенное у него изъяли. По месту жительства парня полицейские также нашли другие автокомплектующие, что может свидетельствовать о его причастности к другим автомобильным кражам на территории Ленинского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее в Челябинске задержали мужчину, укравшего зеркала с машин премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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