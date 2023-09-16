В Челябинске задержали мужчину, укравшего зеркала с машин премиум-класса

16 сентября 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске полицейские задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж зеркал с автомобилей премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Челябинские полицейские задержали подозреваемого в серии краж зеркал автомобилей премиум-класса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отдел полиции «Северо-Западный» города Челябинска обратились 13 потерпевших, которые рассказали, что ночью с их машин украли зеркала. В числе пострадавших были и владельцы автомобилей премиум-класса. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 46-летнего подозреваемого. Мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. Но забрать у него удалось зеркала только от трех машин. Остальное он продал через специальный сайт автовладельцам в Екатеринбурге, а заработанные деньги потратил на собственные нужды. Ранее в Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), фиктивно сдававшей элитное жилье. Группу организовали отец и сын. У мужчины удалось забрать зеркала только с трех машин Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области В числе украденных были зеркала с машин премиум-класса Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж зеркал с автомобилей премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Челябинские полицейские задержали подозреваемого в серии краж зеркал автомобилей премиум-класса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отдел полиции «Северо-Западный» города Челябинска обратились 13 потерпевших, которые рассказали, что ночью с их машин украли зеркала. В числе пострадавших были и владельцы автомобилей премиум-класса. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 46-летнего подозреваемого. Мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. Но забрать у него удалось зеркала только от трех машин. Остальное он продал через специальный сайт автовладельцам в Екатеринбурге, а заработанные деньги потратил на собственные нужды. Ранее в Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), фиктивно сдававшей элитное жилье. Группу организовали отец и сын.