В Челябинске задержали мужчину, укравшего зеркала с машин премиум-класса

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске полицейские задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж зеркал с автомобилей премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«Челябинские полицейские задержали подозреваемого в серии краж зеркал автомобилей премиум-класса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отдел полиции «Северо-Западный» города Челябинска обратились 13 потерпевших, которые рассказали, что ночью с их машин украли зеркала. В числе пострадавших были и владельцы автомобилей премиум-класса. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 46-летнего подозреваемого. Мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. Но забрать у него удалось зеркала только от трех машин. Остальное он продал через специальный сайт автовладельцам в Екатеринбурге, а заработанные деньги потратил на собственные нужды.

Ранее в Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), фиктивно сдававшей элитное жилье. Группу организовали отец и сын.

У мужчины удалось забрать зеркала только с трех машин
У мужчины удалось забрать зеркала только с трех машин
В числе украденных были зеркала с машин премиум-класса
В числе украденных были зеркала с машин премиум-класса

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В Челябинске полицейские задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж зеркал с автомобилей премиум-класса. Похищенное имущество он продавал в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «Челябинские полицейские задержали подозреваемого в серии краж зеркал автомобилей премиум-класса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отдел полиции «Северо-Западный» города Челябинска обратились 13 потерпевших, которые рассказали, что ночью с их машин украли зеркала. В числе пострадавших были и владельцы автомобилей премиум-класса. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 46-летнего подозреваемого. Мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. Но забрать у него удалось зеркала только от трех машин. Остальное он продал через специальный сайт автовладельцам в Екатеринбурге, а заработанные деньги потратил на собственные нужды. Ранее в Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), фиктивно сдававшей элитное жилье. Группу организовали отец и сын.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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