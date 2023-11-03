Росавиация утвердила перечень субсидированных перевозок в ЯНАО на 2024 год

В список субсидируемых маршрутов вошли более 35 направлений ЯНАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров 31 октября утвердил перечень субсидируемых маршрутов в обход Москвы на 2024 год. В этот список вошло более 35 направлений ЯНАО. Об этом сообщило ведомство своем в telegram-канале.

«В утвержденный список субсидируемых маршрутов на 2024 год вошли Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым, Салехард. Около 40 маршрутов Ямала будут софинансироваться с федеральным бюджетом. 51% от их стоимости будет софинансировать правительство округа», — говорится в сообщении Росавиации.

В программе появятся 49 новых направлений, которых не было в этом году. В список попали самые малонаселенные пункты — забайкальское село Чара, где проживает до двух тысяч человек, село Красноселькуп с населением около четырех тысяч на Ямале и бурятский поселок Нижнеангарск с четырьмя тысячами жителей. В софинансировании участвуют администрации 48 российских регионов.