Shot: главного пристава Рязани расстреляли из-за ревности

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Сергей Ананикян признался, что застрелил судебного пристава из пистолета из-за ревности Фото:

Подозреваемый в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов в Рязани Сергея Калужского признался, что совершил преступление на почве ревности — расстрелял человека в упор. Погибший работал вместе с женой обвиняемого в убийстве — Сергеем Ананикяном.

«Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани. 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. Предварительно, мотивом стала ревность. Жена киллера работала в ФССП вместе с погибшим Калужским», — сообщают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник. В telegram-канале «Следком» также отмечается, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему. В этом лично признался Ананикян.

Вечером 1 ноября в Рязани наши тело Калужского с огнестрельным ранением. Отмечается, что судебный пристав был расстрелян в упор. Подозреваемый был задержан 4 ноября.

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Подозреваемый в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов в Рязани Сергея Калужского признался, что совершил преступление на почве ревности — расстрелял человека в упор. Погибший работал вместе с женой обвиняемого в убийстве — Сергеем Ананикяном. «Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани. 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. Предварительно, мотивом стала ревность. Жена киллера работала в ФССП вместе с погибшим Калужским», — сообщают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник. В telegram-канале «Следком» также отмечается, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему. В этом лично признался Ананикян. Вечером 1 ноября в Рязани наши тело Калужского с огнестрельным ранением. Отмечается, что судебный пристав был расстрелян в упор. Подозреваемый был задержан 4 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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