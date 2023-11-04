Shot: главного пристава Рязани расстреляли из-за ревности

04 ноября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Сергей Ананикян признался, что застрелил судебного пристава из пистолета из-за ревности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подозреваемый в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов в Рязани Сергея Калужского признался, что совершил преступление на почве ревности — расстрелял человека в упор. Погибший работал вместе с женой обвиняемого в убийстве — Сергеем Ананикяном. «Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани. 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. Предварительно, мотивом стала ревность. Жена киллера работала в ФССП вместе с погибшим Калужским», — сообщают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник. В telegram-канале «Следком» также отмечается, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему. В этом лично признался Ананикян. Вечером 1 ноября в Рязани наши тело Калужского с огнестрельным ранением. Отмечается, что судебный пристав был расстрелян в упор. Подозреваемый был задержан 4 ноября.

Подозреваемый в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов в Рязани Сергея Калужского признался, что совершил преступление на почве ревности — расстрелял человека в упор. Погибший работал вместе с женой обвиняемого в убийстве — Сергеем Ананикяном. «Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани. 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. Предварительно, мотивом стала ревность. Жена киллера работала в ФССП вместе с погибшим Калужским», — сообщают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник. В telegram-канале «Следком» также отмечается, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему. В этом лично признался Ананикян. Вечером 1 ноября в Рязани наши тело Калужского с огнестрельным ранением. Отмечается, что судебный пристав был расстрелян в упор. Подозреваемый был задержан 4 ноября.