Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани

Представитель МВД Волк: в Рязани задержан подозреваемый в убийстве Калужского

04 ноября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

МВД РФ задержали подозреваемого в убийстве Сергея Калужского в Рязани Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Рязани полицейские задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава по городу и Рязанскому району Сергея Калужского. Его тело было обнаружено 1 ноября. Об этом сообщили в МВД РФ. «1 ноября у одного из домов на улице Сельских Строителей города Рязани было обнаружено тело мужчины 1988 города рождения с огнестрельными ранениями (тело начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского — прим. URA.RU). <…> Задержан житель Рязани 1979 года рождения», — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщено опубликовано в telegram-канале ведомства. Она уточнила, что по факту убийства, Главным управлением МВД были проведены следственные мероприятия, совместно с управлением по Московскому району города Рязани, а также УФСБ России по Рязанской области и Росгвардии. В Рязани вечером 1 ноября было обнаружено тело 35-летнего капитана Сергея Калужского с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава по городу и Рязанскому району Сергея Калужского. Его тело было обнаружено 1 ноября. Об этом сообщили в МВД РФ. «1 ноября у одного из домов на улице Сельских Строителей города Рязани было обнаружено тело мужчины 1988 города рождения с огнестрельными ранениями (тело начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского — прим. URA.RU). <…> Задержан житель Рязани 1979 года рождения», — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщено опубликовано в telegram-канале ведомства. Она уточнила, что по факту убийства, Главным управлением МВД были проведены следственные мероприятия, совместно с управлением по Московскому району города Рязани, а также УФСБ России по Рязанской области и Росгвардии. В Рязани вечером 1 ноября было обнаружено тело 35-летнего капитана Сергея Калужского с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.