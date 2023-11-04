Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани

Представитель МВД Волк: в Рязани задержан подозреваемый в убийстве Калужского
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, полицейская машина, полиция
МВД РФ задержали подозреваемого в убийстве Сергея Калужского в Рязани Фото:

В Рязани полицейские задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава по городу и Рязанскому району Сергея Калужского. Его тело было обнаружено 1 ноября. Об этом сообщили в МВД РФ.

«1 ноября у одного из домов на улице Сельских Строителей города Рязани было обнаружено тело мужчины 1988 города рождения с огнестрельными ранениями (тело начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского — прим. URA.RU). <…> Задержан житель Рязани 1979 года рождения», — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщено опубликовано в telegram-канале ведомства.

Она уточнила, что по факту убийства, Главным управлением МВД были проведены следственные мероприятия, совместно с управлением по Московскому району города Рязани, а также УФСБ России по Рязанской области и Росгвардии.

В Рязани вечером 1 ноября было обнаружено тело 35-летнего капитана Сергея Калужского с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.

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В Рязани полицейские задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава по городу и Рязанскому району Сергея Калужского. Его тело было обнаружено 1 ноября. Об этом сообщили в МВД РФ. «1 ноября у одного из домов на улице Сельских Строителей города Рязани было обнаружено тело мужчины 1988 города рождения с огнестрельными ранениями (тело начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского — прим. URA.RU). <…> Задержан житель Рязани 1979 года рождения», — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сообщено опубликовано в telegram-канале ведомства. Она уточнила, что по факту убийства, Главным управлением МВД были проведены следственные мероприятия, совместно с управлением по Московскому району города Рязани, а также УФСБ России по Рязанской области и Росгвардии. В Рязани вечером 1 ноября было обнаружено тело 35-летнего капитана Сергея Калужского с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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