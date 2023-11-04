Гендиректор «Росатома»: РФ стала первой в экспорте ядерных технологий

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Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, лихачев алексей, росатом
Россия лидирует в экспорте ядерных технологий и формирует ядерный суверенитет своих партнеров, подчеркнул Алексей Лихачев Фото:

Россия является абсолютным лидером в экспорте ядерных технологий. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«С точки зрения экспорта ядерных технологий Россия безусловно является первой», — пояснил Алексей Лихачев во время федерального просветительского марафона «Знание». Он подчеркнул, что таким образом Россия формирует ядерный суверенитет стран-партнеров. Лихачев отметил, что РФ имеет свой ядерный проект. В стране развиваются неэнергетические ядерные науки.

Просветительский форум проходит с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя представителей из различных сфер страны. Говоря о лидерстве, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что к 2030 году Россия должна выйти на уровень газификации в 80% и стать мировым лидером в этой области.

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Россия является абсолютным лидером в экспорте ядерных технологий. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. «С точки зрения экспорта ядерных технологий Россия безусловно является первой», — пояснил Алексей Лихачев во время федерального просветительского марафона «Знание». Он подчеркнул, что таким образом Россия формирует ядерный суверенитет стран-партнеров. Лихачев отметил, что РФ имеет свой ядерный проект. В стране развиваются неэнергетические ядерные науки. Просветительский форум проходит с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя представителей из различных сфер страны. Говоря о лидерстве, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что к 2030 году Россия должна выйти на уровень газификации в 80% и стать мировым лидером в этой области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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