Гендиректор «Росатома»: РФ стала первой в экспорте ядерных технологий

Россия является абсолютным лидером в экспорте ядерных технологий. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
«С точки зрения экспорта ядерных технологий Россия безусловно является первой», — пояснил Алексей Лихачев во время федерального просветительского марафона «Знание». Он подчеркнул, что таким образом Россия формирует ядерный суверенитет стран-партнеров. Лихачев отметил, что РФ имеет свой ядерный проект. В стране развиваются неэнергетические ядерные науки.
Просветительский форум проходит с 4 по 6 ноября. Мероприятие собрало вокруг себя представителей из различных сфер страны. Говоря о лидерстве, вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что к 2030 году Россия должна выйти на уровень газификации в 80% и стать мировым лидером в этой области.
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