Новак пообещал сделать Россию самой газифицированной в мире

Новак: Россия намерена выйти на уровень газификации в 80% к 2030 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
Россия на сегодня газифицирована на 70%, подчеркнул Александр Новак Фото:

Россия к 2030 году должна выйти на уровень газификации в 80%. Это будет самый высокий уровень газификации в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«К 2030 году должны выйти на уровень 80%, это самый высокий уровень в мире», — подчеркнул Александр Новак во время федерального просветительского марафона «Знание». Он уточнил, что сейчас Россия находится на уровне общей газификации в 70%. Вице-премьер отметил важность доступного дешевого газа.

Просветительский форум «Знание» стартовал с 4 ноября. Он продлится по 6 число. На форуме участники могут пообщаться с выдающимися спикерами страны в различных сферах.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия к 2030 году должна выйти на уровень газификации в 80%. Это будет самый высокий уровень газификации в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «К 2030 году должны выйти на уровень 80%, это самый высокий уровень в мире», — подчеркнул Александр Новак во время федерального просветительского марафона «Знание». Он уточнил, что сейчас Россия находится на уровне общей газификации в 70%. Вице-премьер отметил важность доступного дешевого газа. Просветительский форум «Знание» стартовал с 4 ноября. Он продлится по 6 число. На форуме участники могут пообщаться с выдающимися спикерами страны в различных сферах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...