Новак пообещал сделать Россию самой газифицированной в мире

Россия к 2030 году должна выйти на уровень газификации в 80%. Это будет самый высокий уровень газификации в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«К 2030 году должны выйти на уровень 80%, это самый высокий уровень в мире», — подчеркнул Александр Новак во время федерального просветительского марафона «Знание». Он уточнил, что сейчас Россия находится на уровне общей газификации в 70%. Вице-премьер отметил важность доступного дешевого газа.
Просветительский форум «Знание» стартовал с 4 ноября. Он продлится по 6 число. На форуме участники могут пообщаться с выдающимися спикерами страны в различных сферах.
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