Новак пообещал сделать Россию самой газифицированной в мире

Новак: Россия намерена выйти на уровень газификации в 80% к 2030 году

04 ноября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Россия на сегодня газифицирована на 70%, подчеркнул Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия к 2030 году должна выйти на уровень газификации в 80%. Это будет самый высокий уровень газификации в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «К 2030 году должны выйти на уровень 80%, это самый высокий уровень в мире», — подчеркнул Александр Новак во время федерального просветительского марафона «Знание». Он уточнил, что сейчас Россия находится на уровне общей газификации в 70%. Вице-премьер отметил важность доступного дешевого газа. Просветительский форум «Знание» стартовал с 4 ноября. Он продлится по 6 число. На форуме участники могут пообщаться с выдающимися спикерами страны в различных сферах.

Россия к 2030 году должна выйти на уровень газификации в 80%. Это будет самый высокий уровень газификации в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «К 2030 году должны выйти на уровень 80%, это самый высокий уровень в мире», — подчеркнул Александр Новак во время федерального просветительского марафона «Знание». Он уточнил, что сейчас Россия находится на уровне общей газификации в 70%. Вице-премьер отметил важность доступного дешевого газа. Просветительский форум «Знание» стартовал с 4 ноября. Он продлится по 6 число. На форуме участники могут пообщаться с выдающимися спикерами страны в различных сферах.