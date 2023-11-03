В Челябинской области открыли горнолыжный сезон

В Челябинской области 4 ноября на курорте «Солнечная долина» под Миассом стартовал горнолыжный сезон. Об этом сообщается на официальной странице курорта в социальной сети «ВКонтакте».
«Итак, сезон 23/24 открыт. В ближайших планах: доснеживаем вторую трассу и трассы под кресельными подъемниками», — указано в паблике курорта в социальной сети. Уточняется, что 4 ноября работает половина второй трассы и учебная.
Другие горнолыжные центры региона пока сезон не открыли. В «Завьялихе» около города Трехгорный сезон начнется ближе к декабрю. В «Евразии» возле Кусы основные трассы заработают 1 декабря, рассказали URA.RU в администрации комплекса.
Ранее в Челябинской области из-за аномально теплой погоды в начале ноября зацвели одуванчики и набухли почки на деревьях. Синоптики пообещали, что плюсовая температура днем продержится в регионе минимум до середины ноября.
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