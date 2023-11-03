03 ноября 2023

В Челябинской области открыли горнолыжный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Дубровского по предприятиям горнозаводской зоны Челябинской области. (Обработано). Челябинск, горнолыжный курорт
4 ноября в Челябинской области стартовал горнолыжный сезон Фото:

В Челябинской области 4 ноября на курорте «Солнечная долина» под Миассом стартовал горнолыжный сезон. Об этом сообщается на официальной странице курорта в социальной сети «ВКонтакте».

«Итак, сезон 23/24 открыт. В ближайших планах: доснеживаем вторую трассу и трассы под кресельными подъемниками», — указано в паблике курорта в социальной сети. Уточняется, что 4 ноября работает половина второй трассы и учебная.

Другие горнолыжные центры региона пока сезон не открыли. В «Завьялихе» около города Трехгорный сезон начнется ближе к декабрю. В «Евразии» возле Кусы основные трассы заработают 1 декабря, рассказали URA.RU в администрации комплекса.

Ранее в Челябинской области из-за аномально теплой погоды в начале ноября зацвели одуванчики и набухли почки на деревьях. Синоптики пообещали, что плюсовая температура днем продержится в регионе минимум до середины ноября.

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В Челябинской области 4 ноября на курорте «Солнечная долина» под Миассом стартовал горнолыжный сезон. Об этом сообщается на официальной странице курорта в социальной сети «ВКонтакте». «Итак, сезон 23/24 открыт. В ближайших планах: доснеживаем вторую трассу и трассы под кресельными подъемниками», — указано в паблике курорта в социальной сети. Уточняется, что 4 ноября работает половина второй трассы и учебная. Другие горнолыжные центры региона пока сезон не открыли. В «Завьялихе» около города Трехгорный сезон начнется ближе к декабрю. В «Евразии» возле Кусы основные трассы заработают 1 декабря, рассказали URA.RU в администрации комплекса. Ранее в Челябинской области из-за аномально теплой погоды в начале ноября зацвели одуванчики и набухли почки на деревьях. Синоптики пообещали, что плюсовая температура днем продержится в регионе минимум до середины ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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