В Челябинской области стартует горнолыжный сезон

30 октября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Сыростане под Миассом 4 ноября откроют горнолыжный сезон Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области 4 ноября стартует горнолыжный сезон. Как URA.RU сообщили в пресс-службе горнолыжного комплекса в Сыростане, первые старты назначены на 4 ноября. «Курорт „Солнечная долина“ откроет горнолыжный сезон 4 ноября. А в начале зимы заработают бесплатные ленточные подъемники и новый учебный склон, существующий откроется в предстоящие выходные», — рассказали URA.RU в «Солнечной долине». В «Завьялихе» возле Трехгорного сезон откроют к ближе к декабрю. В администрации горнолыжного комплекса «Евразия» в Кусе URA.RU сообщили, что учебный склон заработает в середине ноября, основные — около 1 декабря. Сотрудники горнолыжного комплекса «Спорт-экстрим» в Златоусте заявили, что искусственную отсыпку трасс начнутся через две недели. До центра «Аджигардак» в Аше дозвониться не удалось. «Пока открывать не планируем. Сыпать снег не начали, но обещают плюсовые температуры: скорей всего, все растает. Когда установятся постоянные морозы, сначала подготовим учебную и спортивную трассы, затем — остальные», — пояснили URA.RU в «Райдере» Миасса. В 2022 году сезон здесь начали 26 ноября. На «Егозе» под Кыштымом информацию об открытии разместят на сайте в конце ноября. Сначала заработает трасса для начинающих, после — основной комплекс. В прошедшем зимнем сезоне открытие состоялось 20 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области 4 ноября стартует горнолыжный сезон. Как URA.RU сообщили в пресс-службе горнолыжного комплекса в Сыростане, первые старты назначены на 4 ноября. «Курорт „Солнечная долина“ откроет горнолыжный сезон 4 ноября. А в начале зимы заработают бесплатные ленточные подъемники и новый учебный склон, существующий откроется в предстоящие выходные», — рассказали URA.RU в «Солнечной долине». В «Завьялихе» возле Трехгорного сезон откроют к ближе к декабрю. В администрации горнолыжного комплекса «Евразия» в Кусе URA.RU сообщили, что учебный склон заработает в середине ноября, основные — около 1 декабря. Сотрудники горнолыжного комплекса «Спорт-экстрим» в Златоусте заявили, что искусственную отсыпку трасс начнутся через две недели. До центра «Аджигардак» в Аше дозвониться не удалось. «Пока открывать не планируем. Сыпать снег не начали, но обещают плюсовые температуры: скорей всего, все растает. Когда установятся постоянные морозы, сначала подготовим учебную и спортивную трассы, затем — остальные», — пояснили URA.RU в «Райдере» Миасса. В 2022 году сезон здесь начали 26 ноября. На «Егозе» под Кыштымом информацию об открытии разместят на сайте в конце ноября. Сначала заработает трасса для начинающих, после — основной комплекс. В прошедшем зимнем сезоне открытие состоялось 20 ноября.