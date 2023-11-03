Курганцы встретили День народного единства патриотическими песнями. Фото, видео

04 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

В Кургане отпраздновали День народного единства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) встретил горожан и гостей областного центра, пришедших на митинг-концерт в честь Дня народного единства, патриотическими песням. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, посетивший главную площадку праздника. «Со сцены в ЦПКиО звучали песни патриотической направленности. Гостей набралось несколько сотен, точные данные озвучат в мэрии позднее. На празднике присутствовали главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин, спикер облдумы Дмитрий Фролов, замгубернатора Курганской области Константин Ермаков, депутат гордумы Анастасия Романович и глава Кургана Елена Ситникова», — рассказал корреспондент информационного агентства. Ранее жителей региона с Днем народного единства поздравил губернатор территории Вадим Шумков. В своем обращении он отметил, что за последние несколько лет Курганской области удалось выйти на ведущие позиции в РФ по целому ряду экономических показателей. Организаторы уделили повышенное внимание безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Дне народного единства собрались представители общественных организаций, госорганов и политических партий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы повсеместно отмечают российский праздник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) встретил горожан и гостей областного центра, пришедших на митинг-концерт в честь Дня народного единства, патриотическими песням. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, посетивший главную площадку праздника. «Со сцены в ЦПКиО звучали песни патриотической направленности. Гостей набралось несколько сотен, точные данные озвучат в мэрии позднее. На празднике присутствовали главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин, спикер облдумы Дмитрий Фролов, замгубернатора Курганской области Константин Ермаков, депутат гордумы Анастасия Романович и глава Кургана Елена Ситникова», — рассказал корреспондент информационного агентства. Ранее жителей региона с Днем народного единства поздравил губернатор территории Вадим Шумков. В своем обращении он отметил, что за последние несколько лет Курганской области удалось выйти на ведущие позиции в РФ по целому ряду экономических показателей.