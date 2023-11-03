03 ноября 2023

Курганцы встретили День народного единства патриотическими песнями. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в День народного единства. Курган
В Кургане отпраздновали День народного единства Фото:

В Кургане Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) встретил горожан и гостей областного центра, пришедших на митинг-концерт в честь Дня народного единства, патриотическими песням. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, посетивший главную площадку праздника.

«Со сцены в ЦПКиО звучали песни патриотической направленности. Гостей набралось несколько сотен, точные данные озвучат в мэрии позднее. На празднике присутствовали главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин, спикер облдумы Дмитрий Фролов, замгубернатора Курганской области Константин Ермаков, депутат гордумы Анастасия Романович и глава Кургана Елена Ситникова», — рассказал корреспондент информационного агентства.

Ранее жителей региона с Днем народного единства поздравил губернатор территории Вадим Шумков. В своем обращении он отметил, что за последние несколько лет Курганской области удалось выйти на ведущие позиции в РФ по целому ряду экономических показателей.

Митинг в День народного единства. Курган
Организаторы уделили повышенное внимание безопасности
Фото:
Митинг в День народного единства. Курган
На Дне народного единства собрались представители общественных организаций, госорганов и политических партий
Фото:
Митинг в День народного единства. Курган
Курганцы повсеместно отмечают российский праздник
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В Кургане Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) встретил горожан и гостей областного центра, пришедших на митинг-концерт в честь Дня народного единства, патриотическими песням. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, посетивший главную площадку праздника. «Со сцены в ЦПКиО звучали песни патриотической направленности. Гостей набралось несколько сотен, точные данные озвучат в мэрии позднее. На празднике присутствовали главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин, спикер облдумы Дмитрий Фролов, замгубернатора Курганской области Константин Ермаков, депутат гордумы Анастасия Романович и глава Кургана Елена Ситникова», — рассказал корреспондент информационного агентства. Ранее жителей региона с Днем народного единства поздравил губернатор территории Вадим Шумков. В своем обращении он отметил, что за последние несколько лет Курганской области удалось выйти на ведущие позиции в РФ по целому ряду экономических показателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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