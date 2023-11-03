Шумков обратился к жителям Курганской области в День народного единства

Вадим Шумков поздравил курганцев с общероссийским праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последние несколько лет Курганской области удалось выйти на ведущие позиции в стране по целому ряду экономических показателей. Об этом жителям региона напомнил губернатор территории Вадим Шумков в рамках поздравления с Днем народного единства.

«В прошлом году мы стали первыми в РФ по индексу агропромышленного производства. Более чем в 5,5 раза снизился показатель регистрируемой безработицы. По росту собственных доходов бюджета Курганская область в последнее время регулярно входит в число лидеров. Стабильно растут показатели в промышленности. Становятся уютнее и комфортнее жить в наших городах и селах. Меняются сами люди. Не остается проблем, которые бы мы не могли решить вместе. Все это результат нашего единства и вашего созидательного труда, земляки», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В этом году главной площадкой для проведения праздника в областном центре станет ЦПКиО, где пройдет тематический концерт-митинг. В честь Дня народного единства в одной из курганских библиотек состоятся «уроки толерантности». Организаторы отмечают, что праздничные мероприятия продлятся с 3 по 5 ноября в разных микрорайонах города.