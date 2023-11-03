03 ноября 2023

Шумков обратился к жителям Курганской области в День народного единства

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства в ЦПКиО. г. Курган, шумков вадим, портрет, день народного единства
Вадим Шумков поздравил курганцев с общероссийским праздником Фото:

За последние несколько лет Курганской области удалось выйти на ведущие позиции в стране по целому ряду экономических показателей. Об этом жителям региона напомнил губернатор территории Вадим Шумков в рамках поздравления с Днем народного единства.

«В прошлом году мы стали первыми в РФ по индексу агропромышленного производства. Более чем в 5,5 раза снизился показатель регистрируемой безработицы. По росту собственных доходов бюджета Курганская область в последнее время регулярно входит в число лидеров. Стабильно растут показатели в промышленности. Становятся уютнее и комфортнее жить в наших городах и селах. Меняются сами люди. Не остается проблем, которые бы мы не могли решить вместе. Все это результат нашего единства и вашего созидательного труда, земляки», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

В этом году главной площадкой для проведения праздника в областном центре станет ЦПКиО, где пройдет тематический концерт-митинг. В честь Дня народного единства в одной из курганских библиотек состоятся «уроки толерантности». Организаторы отмечают, что праздничные мероприятия продлятся с 3 по 5 ноября в разных микрорайонах города.

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За последние несколько лет Курганской области удалось выйти на ведущие позиции в стране по целому ряду экономических показателей. Об этом жителям региона напомнил губернатор территории Вадим Шумков в рамках поздравления с Днем народного единства. «В прошлом году мы стали первыми в РФ по индексу агропромышленного производства. Более чем в 5,5 раза снизился показатель регистрируемой безработицы. По росту собственных доходов бюджета Курганская область в последнее время регулярно входит в число лидеров. Стабильно растут показатели в промышленности. Становятся уютнее и комфортнее жить в наших городах и селах. Меняются сами люди. Не остается проблем, которые бы мы не могли решить вместе. Все это результат нашего единства и вашего созидательного труда, земляки», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. В этом году главной площадкой для проведения праздника в областном центре станет ЦПКиО, где пройдет тематический концерт-митинг. В честь Дня народного единства в одной из курганских библиотек состоятся «уроки толерантности». Организаторы отмечают, что праздничные мероприятия продлятся с 3 по 5 ноября в разных микрорайонах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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