03 ноября 2023

На ЕКАД произошло ДТП грузовика с легковушкой, в котором пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии были вызваны сотрудники МЧС Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), 65 километре произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате аварии есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 23:44 3 ноября поступило сообщение о ДТП на ЕКАД, 65 километр, с участием легкового автомобиля „ВАЗ 21074“ и грузового автомобиля „Scania“. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

На место аварии выехало пожарно-спасательное подразделение, в составе которого были пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), 65 километре произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате аварии есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 23:44 3 ноября поступило сообщение о ДТП на ЕКАД, 65 километр, с участием легкового автомобиля „ВАЗ 21074“ и грузового автомобиля „Scania“. Есть пострадавший», — говорится в сообщении. На место аварии выехало пожарно-спасательное подразделение, в составе которого были пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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