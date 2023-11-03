На ЕКАД произошло ДТП грузовика с легковушкой, в котором пострадал человек

На место аварии были вызваны сотрудники МЧС
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), 65 километре произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате аварии есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 23:44 3 ноября поступило сообщение о ДТП на ЕКАД, 65 километр, с участием легкового автомобиля „ВАЗ 21074“ и грузового автомобиля „Scania“. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.
На место аварии выехало пожарно-спасательное подразделение, в составе которого были пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
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