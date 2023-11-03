На ЕКАД произошло ДТП грузовика с легковушкой, в котором пострадал человек 04 ноября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 + На место аварии были вызваны сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), 65 километре произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате аварии есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 23:44 3 ноября поступило сообщение о ДТП на ЕКАД, 65 километр, с участием легкового автомобиля „ВАЗ 21074“ и грузового автомобиля „Scania“. Есть пострадавший», — говорится в сообщении. На место аварии выехало пожарно-спасательное подразделение, в составе которого были пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), 65 километре произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате аварии есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 23:44 3 ноября поступило сообщение о ДТП на ЕКАД, 65 километр, с участием легкового автомобиля „ВАЗ 21074“ и грузового автомобиля „Scania“. Есть пострадавший», — говорится в сообщении. На место аварии выехало пожарно-спасательное подразделение, в составе которого были пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям