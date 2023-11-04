Гагин: помощь Украине для НАТО стала «непомерной ношей»

Страны НАТО подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией, поскольку помощь киевскому режиму стала для них «непомерной ношей». Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Партнеры Украины по НАТО уже начали вести переговоры с Киевом о том, чем придется расплатиться и пожертвовать при мирных переговорах с Россией. Потому что, видимо, уже совсем непомерной ношей стала помощь Украине», — передает высказывание Яна Гагина РИА Новости.
По словам Гагина, обещанная американцами финансовая помощь Украине, составит около 100 миллионов долларов. Он добавил, что эти средства не помогут украинской армии одержать победу над Россией на поле боя.
Ранее США и Европа начали обсуждение с Украиной возможных мирных переговоров с Россией. Ради этого Киеву, возможно, придется пойти на уступки ради завершения конфликта с РФ, передает «Национальная служба новостей».
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