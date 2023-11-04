Пермяк укусил полицейского за палец во время задержания

05 ноября 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Пермяк укусил силовика, когда тот пытался надеть на него наручники (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Усть-Кишерть (Пермский край) злоумышленник укусил сотрудника полиции за палец, когда тот пытался его задержать из-за драки у пилорамы. Об этом говорится в материалах на сайте Кунгурского городского суда. «Сотрудник полиции отделения МВД России „Кишертское“ попытался положить нарушителя правопорядка на землю, чтобы надеть на него наручники, но это не получилось. Злоумышленник нанес полицейскому удары по кистям и в грудь, а затем укусил его за палец», — указано в материалах суда. Полицейские приехали по вызову на пилораму, чтобы задержать участников драки. В деле указано, что злоумышленник вел себя агрессивно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Покусавший силовика пермяк был доставлен в отделение полиции. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием 15% из зарплаты ежемесячно в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Ранее освободившегося из мест заключения пермяка снова приговорили к лишению свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции, который приехал ему помочь. Суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима.

В селе Усть-Кишерть (Пермский край) злоумышленник укусил сотрудника полиции за палец, когда тот пытался его задержать из-за драки у пилорамы. Об этом говорится в материалах на сайте Кунгурского городского суда. «Сотрудник полиции отделения МВД России „Кишертское“ попытался положить нарушителя правопорядка на землю, чтобы надеть на него наручники, но это не получилось. Злоумышленник нанес полицейскому удары по кистям и в грудь, а затем укусил его за палец», — указано в материалах суда. Полицейские приехали по вызову на пилораму, чтобы задержать участников драки. В деле указано, что злоумышленник вел себя агрессивно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Покусавший силовика пермяк был доставлен в отделение полиции. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием 15% из зарплаты ежемесячно в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Ранее освободившегося из мест заключения пермяка снова приговорили к лишению свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции, который приехал ему помочь. Суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима.