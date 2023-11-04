В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе, 24 (Уралмаш) подростки электрошокером издевались над сверстником, повалив его на землю. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Как слышалось, мальчик закидал девочку камнями (ледышками) и за это его били электрошокером. Как я понял, закидал он ее за травлю», — рассказал подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышен истошный крик пострадавшего.
Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №15, обстоятельства и участников инцидента установят сотрудники ПДН, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. На запрос URA.RU в ГУ МВД России по Свердловской области на момент публикации новости не ответили.
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