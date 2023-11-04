На Уралмаше подростки избили сверстника электрошокером. Видео 05 ноября 2023 в 01:21 Размер текста - 17 + Избиение произошло из-за девочки, сообщили в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе, 24 (Уралмаш) подростки электрошокером издевались над сверстником, повалив его на землю. Информация об этом появилась в соцсетях. «Как слышалось, мальчик закидал девочку камнями (ледышками) и за это его били электрошокером. Как я понял, закидал он ее за травлю», — рассказал подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышен истошный крик пострадавшего. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №15, обстоятельства и участников инцидента установят сотрудники ПДН, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. На запрос URA.RU в ГУ МВД России по Свердловской области на момент публикации новости не ответили. В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе, 24 (Уралмаш) подростки электрошокером издевались над сверстником, повалив его на землю. Информация об этом появилась в соцсетях. «Как слышалось, мальчик закидал девочку камнями (ледышками) и за это его били электрошокером. Как я понял, закидал он ее за травлю», — рассказал подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышен истошный крик пострадавшего. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №15, обстоятельства и участников инцидента установят сотрудники ПДН, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. На запрос URA.RU в ГУ МВД России по Свердловской области на момент публикации новости не ответили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям