04 ноября 2023
03 ноября 2023

На Уралмаше подростки избили сверстника электрошокером. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., подростки, пацаны, парни
Избиение произошло из-за девочки, сообщили в соцсети Фото:

В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе, 24 (Уралмаш) подростки электрошокером издевались над сверстником, повалив его на землю. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Как слышалось, мальчик закидал девочку камнями (ледышками) и за это его били электрошокером. Как я понял, закидал он ее за травлю», — рассказал подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышен истошный крик пострадавшего.

Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №15, обстоятельства и участников инцидента установят сотрудники ПДН, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. На запрос URA.RU в ГУ МВД России по Свердловской области на момент публикации новости не ответили.

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В Екатеринбурге на улице Орджоникидзе, 24 (Уралмаш) подростки электрошокером издевались над сверстником, повалив его на землю. Информация об этом появилась в соцсетях. «Как слышалось, мальчик закидал девочку камнями (ледышками) и за это его били электрошокером. Как я понял, закидал он ее за травлю», — рассказал подписчик telegram-канала «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На опубликованных кадрах слышен истошный крик пострадавшего. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №15, обстоятельства и участников инцидента установят сотрудники ПДН, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. На запрос URA.RU в ГУ МВД России по Свердловской области на момент публикации новости не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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