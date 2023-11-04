Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники

Вероятной причиной действий мужчины, прорвавшегося на машине в аэропорт с оружием и взявшего ребенка в заложники, является спор об опеке над несовершеннолетним. Об этом заявили в полиции Гамбурга.
«Причиной действий мужчины, прорвавшегося на Audi на взлетно-посадочную полосу в аэропорту и удерживающего в салоне ребенка, мог стать спор об опеке», — передает данные полиции агентство DPA. Уточняется, что мужчина забрал ребенка у матери, применив силу, и отправился в аэропорт.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина с ребенком в машине прорвался в аэропорт Гамбурга. На место прибыла полиция, авиасообщение в аэропорту было прекращено. Позже появилось сообщение, что мужчина выбросил из окна автомобиля две горящие бутылки.
Вероятной причиной действий мужчины, прорвавшегося на машине в аэропорт с оружием и взявшего ребенка в заложники, является спор об опеке над несовершеннолетним. Об этом заявили в полиции Гамбурга. «Причиной действий мужчины, прорвавшегося на Audi на взлетно-посадочную полосу в аэропорту и удерживающего в салоне ребенка, мог стать спор об опеке», — передает данные полиции агентство DPA. Уточняется, что мужчина забрал ребенка у матери, применив силу, и отправился в аэропорт. Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина с ребенком в машине прорвался в аэропорт Гамбурга. На место прибыла полиция, авиасообщение в аэропорту было прекращено. Позже появилось сообщение, что мужчина выбросил из окна автомобиля две горящие бутылки.