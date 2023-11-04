04 ноября 2023

Вооруженный мужчина с детьми в машине прорвался в аэропорт Гамбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
В аэропорту слышны звуки выстрелов, пишет Bild am Sonntag Фото:

Вооруженный мужчина с двумя детьми в машине прорвался в аэропорт Гамбурга. В связи с этим в аэропорту полностью прекращено авиасообщение. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

«Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью прекращено в связи с проникновением туда вооруженного мужчины», — говорится в материале. Уточняется, что заблокированы терминалы, слышны звуки выстрелов. На месте находятся сотрудники полиции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженный мужчина с двумя детьми в машине прорвался в аэропорт Гамбурга. В связи с этим в аэропорту полностью прекращено авиасообщение. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag. «Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью прекращено в связи с проникновением туда вооруженного мужчины», — говорится в материале. Уточняется, что заблокированы терминалы, слышны звуки выстрелов. На месте находятся сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...