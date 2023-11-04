Вооруженный мужчина с детьми в машине прорвался в аэропорт Гамбурга

В аэропорту слышны звуки выстрелов, пишет Bild am Sonntag
Вооруженный мужчина с двумя детьми в машине прорвался в аэропорт Гамбурга. В связи с этим в аэропорту полностью прекращено авиасообщение. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.
«Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью прекращено в связи с проникновением туда вооруженного мужчины», —
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