Independent: Украина готовит зимнее наступление беспилотников

05 ноября 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

В рамках наступления БПЛА планируются атаки на Крым и приграничные районы России, рассказал Сергей Баранов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готовит наступление беспилотниками зимой, поскольку погодные условия будут мешать наземным атакам. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Баранов. «Мы намерены <…> использовать беспилотники для нанесения разрушительного воздействия на русских, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]», — сказал Баранов изданию The Independent. По его словам, на Украине уверены, что имеют одних из лучших и опытнейших пилотов беспилотников в мире. Баранов добавил, что в рамках наступления БПЛА планируются атаки на Крым и приграничные районы России. Киев хочет развить значительные успехи в ходе конфликта, заключил генерал. Ранее издание The Economist писало, что потери украинской армии значительно возросли в последнее время. По словам украинского военного, причиной является работа русских беспилотников. Кроме того, в статье указывается, что Россия имеет сильное превосходство в количестве БПЛА высокого класса, в то время как украинские дроны собирают волонтеры на свои собственные деньги, передает «Царьград».

Киев готовит наступление беспилотниками зимой, поскольку погодные условия будут мешать наземным атакам. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Баранов. «Мы намерены <…> использовать беспилотники для нанесения разрушительного воздействия на русских, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]», — сказал Баранов изданию The Independent. По его словам, на Украине уверены, что имеют одних из лучших и опытнейших пилотов беспилотников в мире. Баранов добавил, что в рамках наступления БПЛА планируются атаки на Крым и приграничные районы России. Киев хочет развить значительные успехи в ходе конфликта, заключил генерал. Ранее издание The Economist писало, что потери украинской армии значительно возросли в последнее время. По словам украинского военного, причиной является работа русских беспилотников. Кроме того, в статье указывается, что Россия имеет сильное превосходство в количестве БПЛА высокого класса, в то время как украинские дроны собирают волонтеры на свои собственные деньги, передает «Царьград».