04 ноября 2023

Independent: Украина готовит зимнее наступление беспилотников

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
В рамках наступления БПЛА планируются атаки на Крым и приграничные районы России, рассказал Сергей Баранов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев готовит наступление беспилотниками зимой, поскольку погодные условия будут мешать наземным атакам. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Баранов.

«Мы намерены <…> использовать беспилотники для нанесения разрушительного воздействия на русских, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]», — сказал Баранов изданию The Independent. По его словам, на Украине уверены, что имеют одних из лучших и опытнейших пилотов беспилотников в мире.

Баранов добавил, что в рамках наступления БПЛА планируются атаки на Крым и приграничные районы России. Киев хочет развить значительные успехи в ходе конфликта, заключил генерал.

Ранее издание The Economist писало, что потери украинской армии значительно возросли в последнее время. По словам украинского военного, причиной является работа русских беспилотников. Кроме того, в статье указывается, что Россия имеет сильное превосходство в количестве БПЛА высокого класса, в то время как украинские дроны собирают волонтеры на свои собственные деньги, передает «Царьград».

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Киев готовит наступление беспилотниками зимой, поскольку погодные условия будут мешать наземным атакам. Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Баранов. «Мы намерены <…> использовать беспилотники для нанесения разрушительного воздействия на русских, когда боевые действия будут гораздо более статичными [этой зимой]», — сказал Баранов изданию The Independent. По его словам, на Украине уверены, что имеют одних из лучших и опытнейших пилотов беспилотников в мире. Баранов добавил, что в рамках наступления БПЛА планируются атаки на Крым и приграничные районы России. Киев хочет развить значительные успехи в ходе конфликта, заключил генерал. Ранее издание The Economist писало, что потери украинской армии значительно возросли в последнее время. По словам украинского военного, причиной является работа русских беспилотников. Кроме того, в статье указывается, что Россия имеет сильное превосходство в количестве БПЛА высокого класса, в то время как украинские дроны собирают волонтеры на свои собственные деньги, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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