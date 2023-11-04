The Telegraph: Запад струсил перед Путиным

Запад испугался президента РФ Владимира Путина, поэтому не отдал приоритет победе Украины при контрнаступлении. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.
«За этим вопиющим провалом (контрнаступление Украины — прим. URA.RU) стояла успешная российская кампания сдерживания [в лице Путина]. Вашингтон отдал приоритет предотвращению ответных действий Москвой, а не победе Украины», — говорится в материале газеты. В пример приводятся дальнобойные ракеты ATACMS. В статье отмечают, что президент США Джо Байден опасался передавать их Киеву, боясь Путина. В газете также пишут, что при нынешнем положении дел только российский лидер может выйти победителем.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, на Западе испугались решения президента России о размещении ядерного оружия в Беларуси. По словам журналиста, у США нет «козыря», чтобы победить РФ, потому что на каждое решение западных стран у Путина есть «соответствующий ядерный туз».
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