В США пришли в ужас после решения Путина

Подполковник армии США Дэвис: решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси станет катастрофой для Запада

29 марта 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

США не смогут победить Россию из-за ее ядерного преимущества, заявил Дэниел Дэвис Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе испугались решения президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его словам, США ждет катастрофический исход в случае прямого столкновения с РФ. «Путин сделал еще один шаг, объявив, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Многие на Западе отвергают это действие как пустую риторику. Игнорирование „слона“ в комнате может привести к мрачному катастрофическому исходу для Запада», — заявил Дэниел Дэвис в статье для американского издания 19fortyfive. По словам журналиста, у США нет «козыря», чтобы победить Россию, потому что на каждое решение Запада у Путина есть «соответствующий ядерный туз». Автор отметил, что Россия пользуется военным преимуществом и навязывает Западу свои правила. Ранее Путин согласился по просьбе Минска разместить ядерное оружие на территории Беларуси, передает «Национальная служба новостей». По словам президента, размещая свое тактическое ядерное оружие, Россия не будет нарушать международных обязательств по его нераспространению. Действующий президент США Джо Байден выразил беспокойство в связи с этим решением, передает Life .

На Западе испугались решения президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его словам, США ждет катастрофический исход в случае прямого столкновения с РФ. «Путин сделал еще один шаг, объявив, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Многие на Западе отвергают это действие как пустую риторику. Игнорирование „слона“ в комнате может привести к мрачному катастрофическому исходу для Запада», — заявил Дэниел Дэвис в статье для американского издания 19fortyfive. По словам журналиста, у США нет «козыря», чтобы победить Россию, потому что на каждое решение Запада у Путина есть «соответствующий ядерный туз». Автор отметил, что Россия пользуется военным преимуществом и навязывает Западу свои правила. Ранее Путин согласился по просьбе Минска разместить ядерное оружие на территории Беларуси, передает «Национальная служба новостей». По словам президента, размещая свое тактическое ядерное оружие, Россия не будет нарушать международных обязательств по его нераспространению. Действующий президент США Джо Байден выразил беспокойство в связи с этим решением, передает Life.