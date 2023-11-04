04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Екатеринбурге суд отпустил задержанного за наркотики с номером статьи на руке

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отпустил задержанного у которого нашли 100 грамм синтетического наркотика в квартире на Уралмаше Фото:

Екатеринбуржский суд отпустил задержанного за наркотики 28-летнего Валерия Щ., которого обвиняли в покушении на сбыт в особо крупном размере — в его квартире нашли около 100 грамм мефедрона. На пальцах руки мужчина набил татуировку «2284» — это статья и часть, по которой его обвиняют. Информация об этом появилась в сети.

«Сейчас есть негласное указание, чтобы по наркотическим статьям не держать в СИЗО. Дорого обходится кормить их. Закрывают только по убийствам и тяжким преступлениям против личности», — сказал источник E1.RU. Он также подметил, что из-за такой практики дилеры ничего не боятся, а «гордятся своими „подвигами“».

Собеседник издания подметил, что Валерия обвиняют в том, что он варил наркотики у себя в квартире с целью продажи, а также «угощал» ими девушек в обмен на секс. Свою вину мужчина не признал, опубликовав фото с татуировкой в соцсетях.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Свердловской области. Ответ ожидается.

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Екатеринбуржский суд отпустил задержанного за наркотики 28-летнего Валерия Щ., которого обвиняли в покушении на сбыт в особо крупном размере — в его квартире нашли около 100 грамм мефедрона. На пальцах руки мужчина набил татуировку «2284» — это статья и часть, по которой его обвиняют. Информация об этом появилась в сети. «Сейчас есть негласное указание, чтобы по наркотическим статьям не держать в СИЗО. Дорого обходится кормить их. Закрывают только по убийствам и тяжким преступлениям против личности», — сказал источник E1.RU. Он также подметил, что из-за такой практики дилеры ничего не боятся, а «гордятся своими „подвигами“». Собеседник издания подметил, что Валерия обвиняют в том, что он варил наркотики у себя в квартире с целью продажи, а также «угощал» ими девушек в обмен на секс. Свою вину мужчина не признал, опубликовав фото с татуировкой в соцсетях. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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