В Екатеринбурге суд отпустил задержанного за наркотики с номером статьи на руке

05 ноября 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Суд отпустил задержанного у которого нашли 100 грамм синтетического наркотика в квартире на Уралмаше Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржский суд отпустил задержанного за наркотики 28-летнего Валерия Щ., которого обвиняли в покушении на сбыт в особо крупном размере — в его квартире нашли около 100 грамм мефедрона. На пальцах руки мужчина набил татуировку «2284» — это статья и часть, по которой его обвиняют. Информация об этом появилась в сети. «Сейчас есть негласное указание, чтобы по наркотическим статьям не держать в СИЗО. Дорого обходится кормить их. Закрывают только по убийствам и тяжким преступлениям против личности», — сказал источник E1.RU. Он также подметил, что из-за такой практики дилеры ничего не боятся, а «гордятся своими „подвигами“». Собеседник издания подметил, что Валерия обвиняют в том, что он варил наркотики у себя в квартире с целью продажи, а также «угощал» ими девушек в обмен на секс. Свою вину мужчина не признал, опубликовав фото с татуировкой в соцсетях. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Свердловской области. Ответ ожидается.

Екатеринбуржский суд отпустил задержанного за наркотики 28-летнего Валерия Щ., которого обвиняли в покушении на сбыт в особо крупном размере — в его квартире нашли около 100 грамм мефедрона. На пальцах руки мужчина набил татуировку «2284» — это статья и часть, по которой его обвиняют. Информация об этом появилась в сети. «Сейчас есть негласное указание, чтобы по наркотическим статьям не держать в СИЗО. Дорого обходится кормить их. Закрывают только по убийствам и тяжким преступлениям против личности», — сказал источник E1.RU. Он также подметил, что из-за такой практики дилеры ничего не боятся, а «гордятся своими „подвигами“». Собеседник издания подметил, что Валерия обвиняют в том, что он варил наркотики у себя в квартире с целью продажи, а также «угощал» ими девушек в обмен на секс. Свою вину мужчина не признал, опубликовав фото с татуировкой в соцсетях. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Свердловской области. Ответ ожидается.