04 ноября 2023
03 ноября 2023

Омбудсмен ЯНАО обзавелся своим представителем в Надыме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, совещание, чиновник, заседание
В Надыме Ольгу Журавлеву назначили общественным помощником Уполномоченного по правам человека Фото:

В Надыме (ЯНАО) Ольгу Журавлеву назначили новым общественным помощником Уполномоченного по правам человека по региону. Об этом сообщила администрация района.

«В Надыме назначен новый общественный помощник Уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Им стала Ольга Журавлева — заместитель начальника Управления социальных программ администрации Надымского района», — написала администрация района в telegram-канале.

Фото:

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В Надыме (ЯНАО) Ольгу Журавлеву назначили новым общественным помощником Уполномоченного по правам человека по региону. Об этом сообщила администрация района. «В Надыме назначен новый общественный помощник Уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Им стала Ольга Журавлева — заместитель начальника Управления социальных программ администрации Надымского района», — написала администрация района в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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