В Надыме Ольгу Журавлеву назначили общественным помощником Уполномоченного по правам человека
В Надыме (ЯНАО) Ольгу Журавлеву назначили новым общественным помощником Уполномоченного по правам человека по региону. Об этом сообщила администрация района.
«В Надыме назначен новый общественный помощник Уполномоченного по правам человека в ЯНАО. Им стала Ольга Журавлева — заместитель начальника Управления социальных программ администрации Надымского района», — написала администрация района в telegram-канале.
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