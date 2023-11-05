ВСУ признали мощный ракетный потенциал России

05 ноября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Наталья Гуменюк рассказала подробнее о ракетной мощи ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава пресс-центра Южного оперативного командования сухопутных войск ВСУ (ОК «ЮГ») Наталья Гуменюк признала очень мощный ракетный потенциал России. Об этом она заявила в эфире украинского телемарафона ТСН. «С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные — 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный», — отметила руководитель пресс-центра ОК «Юг». Она также сказала, что у России имеется до 56 ракет «Калибр», который могут использовать против Украины одновременно. Гуменюк уточнила, что уровень ракетной угрозы со стороны Черного моря высок. Ранее Гуменюк поразила сложная тактика, которую применили Вооруженные силы России. Она рассказала, что в ночь 21 октября одновременно работала тактическая авиация и управляемые авиабомбы.

Глава пресс-центра Южного оперативного командования сухопутных войск ВСУ (ОК «ЮГ») Наталья Гуменюк признала очень мощный ракетный потенциал России. Об этом она заявила в эфире украинского телемарафона ТСН. «С учетом того, что надводные ракетоносители несут до 8 ракет, подводные — 4, мы можем говорить, что на выходе наблюдали и до 5 ракетоносителей. У врага еще есть потенциал и очень мощный», — отметила руководитель пресс-центра ОК «Юг». Она также сказала, что у России имеется до 56 ракет «Калибр», который могут использовать против Украины одновременно. Гуменюк уточнила, что уровень ракетной угрозы со стороны Черного моря высок. Ранее Гуменюк поразила сложная тактика, которую применили Вооруженные силы России. Она рассказала, что в ночь 21 октября одновременно работала тактическая авиация и управляемые авиабомбы.