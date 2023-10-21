Спикер ВСУ поразилась российской тактике

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Россия своими ракетными атаками истощает системы ПВО Украины, заявила Наталья Гуменюк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия применила сложную тактику смешанных атак по позициям украинских войск. Об этом рассказала официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Этой ночью ВС РФ была применена сложная тактика смешанных атак — практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы. <…> Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно, поскольку знают, что работать по КАБам (КАБ-500) мы не будем», — передает слова Гуменюк телеканал ТСН. Она добавила, что также Россией в ходе проведения таких ударов применялись и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона прифронтовых территорий.

Целью таких атак является истощение систем противовоздушной обороны Украины. Тем самым российские военные стремятся достичь максимального эффекта при нанесении ударов, заключила Гуменюк.

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Россия применила сложную тактику смешанных атак по позициям украинских войск. Об этом рассказала официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. «Этой ночью ВС РФ была применена сложная тактика смешанных атак — практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы. <…> Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно, поскольку знают, что работать по КАБам (КАБ-500) мы не будем», — передает слова Гуменюк телеканал ТСН. Она добавила, что также Россией в ходе проведения таких ударов применялись и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона прифронтовых территорий. Целью таких атак является истощение систем противовоздушной обороны Украины. Тем самым российские военные стремятся достичь максимального эффекта при нанесении ударов, заключила Гуменюк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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