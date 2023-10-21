Спикер ВСУ поразилась российской тактике

Россия применила сложную тактику смешанных атак по позициям украинских войск. Об этом рассказала официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
«Этой ночью ВС РФ была применена сложная тактика смешанных атак — практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы. <…> Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно, поскольку знают, что работать по КАБам (КАБ-500) мы не будем», — передает слова Гуменюк телеканал ТСН. Она добавила, что также Россией в ходе проведения таких ударов применялись и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона прифронтовых территорий.
Целью таких атак является истощение систем противовоздушной обороны Украины. Тем самым российские военные стремятся достичь максимального эффекта при нанесении ударов, заключила Гуменюк.
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