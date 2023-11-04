В ХМАО трактор пошел под воду
В Советском районе (ХМАО) один из тракторов ушел под воду. Об этом сообщили в соцсетях.
«На днях в Советском районе ХМАО утопили трактор. К счастью, никто не погиб», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
На кадрах видно, как два трактора одновременно начали движение, и в какой-то момент один из них заваливается и падает в воду. Водитель другого трактора бросается на помощь коллеге. На этом видео обрывается. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.
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