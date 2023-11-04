В ХМАО трактор ушел под воду. Видео

05 ноября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

В ХМАО трактор пошел под воду Фото: Илья Московец © URA.RU В Советском районе (ХМАО) один из тракторов ушел под воду. Об этом сообщили в соцсетях. «На днях в Советском районе ХМАО утопили трактор. К счастью, никто не погиб», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах видно, как два трактора одновременно начали движение, и в какой-то момент один из них заваливается и падает в воду. Водитель другого трактора бросается на помощь коллеге. На этом видео обрывается. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.

В Советском районе (ХМАО) один из тракторов ушел под воду. Об этом сообщили в соцсетях. «На днях в Советском районе ХМАО утопили трактор. К счастью, никто не погиб», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах видно, как два трактора одновременно начали движение, и в какой-то момент один из них заваливается и падает в воду. Водитель другого трактора бросается на помощь коллеге. На этом видео обрывается. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.