04 ноября 2023
03 ноября 2023

В ХМАО трактор ушел под воду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО трактор пошел под воду Фото:

В Советском районе (ХМАО) один из тракторов ушел под воду. Об этом сообщили в соцсетях.

«На днях в Советском районе ХМАО утопили трактор. К счастью, никто не погиб», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

На кадрах видно, как два трактора одновременно начали движение, и в какой-то момент один из них заваливается и падает в воду. Водитель другого трактора бросается на помощь коллеге. На этом видео обрывается. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Советском районе (ХМАО) один из тракторов ушел под воду. Об этом сообщили в соцсетях. «На днях в Советском районе ХМАО утопили трактор. К счастью, никто не погиб», — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах видно, как два трактора одновременно начали движение, и в какой-то момент один из них заваливается и падает в воду. Водитель другого трактора бросается на помощь коллеге. На этом видео обрывается. Агентство направило запрос в пресс-службу управления МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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