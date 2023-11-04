Пожар в парке Маяковского уже ликвидируют сотрудники МЧС
В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского горят технические помещения около катка «Северное сияние». На месте пожара работают огнеборцы. Информацию о возгорании, появившуюся в сети, URA.RU подтвердили в дирекции парка.
«Горит техническое помещение возле фан-зоны, которым никак не пользуются. На месте работают пожарные, скоро все потушат», — объяснил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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