Пожар в парке Маяковского уже ликвидируют сотрудники МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU

В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского горят технические помещения около катка «Северное сияние». На месте пожара работают огнеборцы. Информацию о возгорании, появившуюся в сети, URA.RU подтвердили в дирекции парка.

«Горит техническое помещение возле фан-зоны, которым никак не пользуются. На месте работают пожарные, скоро все потушат», — объяснил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.