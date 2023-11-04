04 ноября 2023

В главном парке Екатеринбурга произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, чп, екатеринбург , пожарный автомобиль, сотрудник мчс, пожарный, мчс россии
Пожар в парке Маяковского уже ликвидируют сотрудники МЧС Фото:

В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского горят технические помещения около катка «Северное сияние». На месте пожара работают огнеборцы. Информацию о возгорании, появившуюся в сети, URA.RU подтвердили в дирекции парка.

«Горит техническое помещение возле фан-зоны, которым никак не пользуются. На месте работают пожарные, скоро все потушат», — объяснил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского горят технические помещения около катка «Северное сияние». На месте пожара работают огнеборцы. Информацию о возгорании, появившуюся в сети, URA.RU подтвердили в дирекции парка. «Горит техническое помещение возле фан-зоны, которым никак не пользуются. На месте работают пожарные, скоро все потушат», — объяснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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