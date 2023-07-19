Трамп объяснил, как собирается разрешить конфликт на Украине за сутки

Трамп: я бы добился урегулирования украинского конфликта за 24 часа

19 июля 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Я очень хорошо лажу с Путиным, заявил Дональд Трамп Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-президент США Дональд Трамп объяснил, как разрешил бы конфликт на Украине. По его словам, он сделал бы это за 24 часа. «Я бы сказал Путину: „Ты должен уладить это“. Я бы сказал Зеленскому: „Ты должен решить это“. Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег», — заявил Трамп в эфире телеканала Foxnews. Он отметил, что очень хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным и добился бы урегулирования конфликта на Украине за 24 часа. Ранее Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине. По его словам, у него хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и он призвал бы его заключить соглашение, передает «Национальная служба новостей». Экс-президент США также раскрыл, что должны сделать США для установления мира на Украине. Он считает, что страна должна стать посредником. При этом он допустил, что Киеву придется уступить часть территорий.

Экс-президент США Дональд Трамп объяснил, как разрешил бы конфликт на Украине. По его словам, он сделал бы это за 24 часа. «Я бы сказал Путину: „Ты должен уладить это“. Я бы сказал Зеленскому: „Ты должен решить это“. Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег», — заявил Трамп в эфире телеканала Foxnews. Он отметил, что очень хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным и добился бы урегулирования конфликта на Украине за 24 часа. Ранее Трамп назвал способ остановить конфликт на Украине. По его словам, у него хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и он призвал бы его заключить соглашение, передает «Национальная служба новостей». Экс-президент США также раскрыл, что должны сделать США для установления мира на Украине. Он считает, что страна должна стать посредником. При этом он допустил, что Киеву придется уступить часть территорий.