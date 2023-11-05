05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Врачи спасли от срыва концерт Максима Фадеева в Беларуси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа
Концерт мог не состояться из-за плохого самочувствия артиста Фото:

Помощь белорусского фониатра (врача, который специализируется на лечении проблем с голосом) предотвратила срыв концерта музыканта Максима Фадеева в Минске. Родившийся в Кургане артист мог не выйти на сцену из-за проблем с горлом. Об этом он рассказал в Telegram.

«Мы впервые оказались в такой ситуации, когда за несколько часов до концерта вдруг у тебя закладывает горло. Хотели отменять концерт. Я извинился как мог. Но нам быстро помогли найти фониатра. Сейчас у меня все нормально», — отметил Максим Фадеев в видеообращении в своем telegram-канале.

Ранее Фадеев выступил в резкой критикой в адрес пластических хирургов. По его словам, отрасль превратилась в «чистый бизнес».

Максим Фадеев заболел перед выступлением на самой большой концертной площадке Беларуси
Максим Фадеев заболел перед выступлением на самой большой концертной площадке Беларуси

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Помощь белорусского фониатра (врача, который специализируется на лечении проблем с голосом) предотвратила срыв концерта музыканта Максима Фадеева в Минске. Родившийся в Кургане артист мог не выйти на сцену из-за проблем с горлом. Об этом он рассказал в Telegram. «Мы впервые оказались в такой ситуации, когда за несколько часов до концерта вдруг у тебя закладывает горло. Хотели отменять концерт. Я извинился как мог. Но нам быстро помогли найти фониатра. Сейчас у меня все нормально», — отметил Максим Фадеев в видеообращении в своем telegram-канале. Ранее Фадеев выступил в резкой критикой в адрес пластических хирургов. По его словам, отрасль превратилась в «чистый бизнес».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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