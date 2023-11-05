Помощь белорусского фониатра (врача, который специализируется на лечении проблем с голосом) предотвратила срыв концерта музыканта Максима Фадеева в Минске. Родившийся в Кургане артист мог не выйти на сцену из-за проблем с горлом. Об этом он рассказал в Telegram.
«Мы впервые оказались в такой ситуации, когда за несколько часов до концерта вдруг у тебя закладывает горло. Хотели отменять концерт. Я извинился как мог. Но нам быстро помогли найти фониатра. Сейчас у меня все нормально», — отметил Максим Фадеев в видеообращении в своем telegram-канале.
Ранее Фадеев выступил в резкой критикой в адрес пластических хирургов. По его словам, отрасль превратилась в «чистый бизнес».
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