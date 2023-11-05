Врачи спасли от срыва концерт Максима Фадеева в Беларуси. Скрин

06 ноября 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Концерт мог не состояться из-за плохого самочувствия артиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощь белорусского фониатра (врача, который специализируется на лечении проблем с голосом) предотвратила срыв концерта музыканта Максима Фадеева в Минске. Родившийся в Кургане артист мог не выйти на сцену из-за проблем с горлом. Об этом он рассказал в Telegram. «Мы впервые оказались в такой ситуации, когда за несколько часов до концерта вдруг у тебя закладывает горло. Хотели отменять концерт. Я извинился как мог. Но нам быстро помогли найти фониатра. Сейчас у меня все нормально», — отметил Максим Фадеев в видеообращении в своем telegram-канале. Ранее Фадеев выступил в резкой критикой в адрес пластических хирургов. По его словам, отрасль превратилась в «чистый бизнес». Максим Фадеев заболел перед выступлением на самой большой концертной площадке Беларуси Скрин: telegram-канал Максима Фадеева

Помощь белорусского фониатра (врача, который специализируется на лечении проблем с голосом) предотвратила срыв концерта музыканта Максима Фадеева в Минске. Родившийся в Кургане артист мог не выйти на сцену из-за проблем с горлом. Об этом он рассказал в Telegram. «Мы впервые оказались в такой ситуации, когда за несколько часов до концерта вдруг у тебя закладывает горло. Хотели отменять концерт. Я извинился как мог. Но нам быстро помогли найти фониатра. Сейчас у меня все нормально», — отметил Максим Фадеев в видеообращении в своем telegram-канале. Ранее Фадеев выступил в резкой критикой в адрес пластических хирургов. По его словам, отрасль превратилась в «чистый бизнес».