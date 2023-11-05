05 ноября 2023

Глава ЦРУ прибыл в Израиль

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, сумка, кресло
Директор ЦРУ намерен укрепить разведку на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Израиль. Об этом сообщают американский и два израильских чиновника.

«Уильям Бернс прибыл в Израиль. Он также посетит еще несколько стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации в секторе Газа, текущих переговоров о заложниках и важности предотвращения расширения войны с ХАМАС в более широкий контекст», — пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, глава ЦРУ намерен укрепить разведку с партнерами в регионе.

По информации израильских источников, Бернс проведет личную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и главой службы внешней разведки «Моссад» Дэвидом Барнеа. Следующий визит представителя ЦРУ намечен в Катар, ОАЭ, Иорданию и Египет.

Ранее стало известно, что на Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США. Пентагон уже высылал поддержку в виде ударной группы во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». Туда вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер и другая техника, пишет RT.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Израиль. Об этом сообщают американский и два израильских чиновника. «Уильям Бернс прибыл в Израиль. Он также посетит еще несколько стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации в секторе Газа, текущих переговоров о заложниках и важности предотвращения расширения войны с ХАМАС в более широкий контекст», — пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, глава ЦРУ намерен укрепить разведку с партнерами в регионе. По информации израильских источников, Бернс проведет личную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и главой службы внешней разведки «Моссад» Дэвидом Барнеа. Следующий визит представителя ЦРУ намечен в Катар, ОАЭ, Иорданию и Египет. Ранее стало известно, что на Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США. Пентагон уже высылал поддержку в виде ударной группы во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». Туда вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер и другая техника, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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