Глава ЦРУ прибыл в Израиль 06 ноября 2023 в 05:29 Размер текста - 17 + Директор ЦРУ намерен укрепить разведку на Ближнем Востоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Израиль. Об этом сообщают американский и два израильских чиновника. «Уильям Бернс прибыл в Израиль. Он также посетит еще несколько стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации в секторе Газа, текущих переговоров о заложниках и важности предотвращения расширения войны с ХАМАС в более широкий контекст», — пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, глава ЦРУ намерен укрепить разведку с партнерами в регионе. По информации израильских источников, Бернс проведет личную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и главой службы внешней разведки «Моссад» Дэвидом Барнеа. Следующий визит представителя ЦРУ намечен в Катар, ОАЭ, Иорданию и Египет. Ранее стало известно, что на Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США. Пентагон уже высылал поддержку в виде ударной группы во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». Туда вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер и другая техника, пишет RT. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приехал в Израиль. Об этом сообщают американский и два израильских чиновника. «Уильям Бернс прибыл в Израиль. Он также посетит еще несколько стран Ближнего Востока для обсуждения ситуации в секторе Газа, текущих переговоров о заложниках и важности предотвращения расширения войны с ХАМАС в более широкий контекст», — пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, глава ЦРУ намерен укрепить разведку с партнерами в регионе. По информации израильских источников, Бернс проведет личную встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и главой службы внешней разведки «Моссад» Дэвидом Барнеа. Следующий визит представителя ЦРУ намечен в Катар, ОАЭ, Иорданию и Египет. Ранее стало известно, что на Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подводная лодка США. Пентагон уже высылал поддержку в виде ударной группы во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». Туда вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер и другая техника, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям