В центре Екатеринбурга массово крадут iPhone

06 ноября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбурга украли четыре смартфона iPhone за два часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В подземном переходе на пересечении улиц Вайнера и Малышева массово воруют смартфоны iPhone. Как сообщила читательница URA.RU, накануне за два часа могло произойти как минимум четыре таких случая. «[У меня смартфон] вытащили прямо из кармана за секунду. Мы сразу же обратились в отдел полиции, там уже два человека сидели писали заявления, затем еще одна девушка подошла, то есть как минимум четыре случая известны, которые случились за два часа. У кого-то в пять вечера украли, у меня — в семь. Страшно по городу ходить, а это вообще самый центр», — поделилась собеседница. Она также отметила, что камера видеонаблюдения закрашена краской и никакого отслеживания в переходе нет. В УМВД РФ по Екатеринбургу уточнили, что по всем заявлениям о хищении телефонов полицией проводятся оперативно-следственные мероприятия. «Лица, причастные к данным противоправным действиям, устанавливаются. Правоохранители также рекомендуют гражданам внимательно относиться к сохранности своего имущества, особенно в местах скопления людей, где высок риск совершения карманных краж», — подчеркнули в ведомстве.

В подземном переходе на пересечении улиц Вайнера и Малышева массово воруют смартфоны iPhone. Как сообщила читательница URA.RU, накануне за два часа могло произойти как минимум четыре таких случая. «[У меня смартфон] вытащили прямо из кармана за секунду. Мы сразу же обратились в отдел полиции, там уже два человека сидели писали заявления, затем еще одна девушка подошла, то есть как минимум четыре случая известны, которые случились за два часа. У кого-то в пять вечера украли, у меня — в семь. Страшно по городу ходить, а это вообще самый центр», — поделилась собеседница. Она также отметила, что камера видеонаблюдения закрашена краской и никакого отслеживания в переходе нет. В УМВД РФ по Екатеринбургу уточнили, что по всем заявлениям о хищении телефонов полицией проводятся оперативно-следственные мероприятия. «Лица, причастные к данным противоправным действиям, устанавливаются. Правоохранители также рекомендуют гражданам внимательно относиться к сохранности своего имущества, особенно в местах скопления людей, где высок риск совершения карманных краж», — подчеркнули в ведомстве.