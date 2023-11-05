В центре Екатеринбурга массово крадут iPhone

В подземном переходе на пересечении улиц Вайнера и Малышева массово воруют смартфоны iPhone. Как сообщила читательница URA.RU, накануне за два часа могло произойти как минимум четыре таких случая.
«[У меня смартфон] вытащили прямо из кармана за секунду. Мы сразу же обратились в отдел полиции, там уже два человека сидели писали заявления, затем еще одна девушка подошла, то есть как минимум четыре случая известны, которые случились за два часа. У кого-то в пять вечера украли, у меня — в семь. Страшно по городу ходить, а это вообще самый центр», — поделилась собеседница. Она также отметила, что камера видеонаблюдения закрашена краской и никакого отслеживания в переходе нет.
В УМВД РФ по Екатеринбургу уточнили, что по всем заявлениям о хищении телефонов полицией проводятся оперативно-следственные мероприятия. «Лица, причастные к данным противоправным действиям, устанавливаются. Правоохранители также рекомендуют гражданам внимательно относиться к сохранности своего имущества, особенно в местах скопления людей, где высок риск совершения карманных краж», — подчеркнули в ведомстве.
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