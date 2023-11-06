Лавров заявил, что получил очень много знаний от Путина

06 ноября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Лавров продолжает видеть как российский лидер инициативно и творчески реагирует на ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что очень многое получил от президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал на просветительском форуме «Знание». «Ну и конечно когда ты работаешь уже с президентом ты очень многое от него получаешь. Это нельзя недооценивать», — сказал Лавров во время форума. Он добавил, что несмотря на долгий срок работы с Путиным, он продолжает видеть как российский лидер инициативно и творчески реагирует на ситуации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что очень многое получил от президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал на просветительском форуме «Знание». «Ну и конечно когда ты работаешь уже с президентом ты очень многое от него получаешь. Это нельзя недооценивать», — сказал Лавров во время форума. Он добавил, что несмотря на долгий срок работы с Путиным, он продолжает видеть как российский лидер инициативно и творчески реагирует на ситуации.