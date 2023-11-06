Shot: пермский банкир возил в Тюмень килограммы мефедрона 06 ноября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 + В Тюменской области поймали пермского банкира, который прятал в лесу наркотики Фото: Илья Московец © URA.RU Главный специалист банка «Урал ФД», проживающий в Перми, был задержан в Тюменской области, где у него был обнаружен схрон с мефедроном. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «В тайниках сотрудника банка из Перми, которые он оборудовал в лесу в Тюменской области, полицейские нашли 16 кг мефедрона. Наркотики были приготовлены к сбыту и находились в свертках», — говорится в посте. По данным Shot, сотрудники ГИБДД Исетского района наткнулись на склад наркотиков в лесу на 137 километре трассы Курган — Тюмень. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УМВД России по Тюменской области, чтобы уточнить обстоятельства задержания наркоторговца. Ответ ожидается. Главный специалист банка «Урал ФД», проживающий в Перми, был задержан в Тюменской области, где у него был обнаружен схрон с мефедроном. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «В тайниках сотрудника банка из Перми, которые он оборудовал в лесу в Тюменской области, полицейские нашли 16 кг мефедрона. Наркотики были приготовлены к сбыту и находились в свертках», — говорится в посте. По данным Shot, сотрудники ГИБДД Исетского района наткнулись на склад наркотиков в лесу на 137 километре трассы Курган — Тюмень. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УМВД России по Тюменской области, чтобы уточнить обстоятельства задержания наркоторговца. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям