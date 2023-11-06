Shot: пермский банкир возил в Тюмень килограммы мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, надпись, полиция, гибдд, автомобили
В Тюменской области поймали пермского банкира, который прятал в лесу наркотики Фото:

Главный специалист банка «Урал ФД», проживающий в Перми, был задержан в Тюменской области, где у него был обнаружен схрон с мефедроном. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot.

«В тайниках сотрудника банка из Перми, которые он оборудовал в лесу в Тюменской области, полицейские нашли 16 кг мефедрона. Наркотики были приготовлены к сбыту и находились в свертках», — говорится в посте.

По данным Shot, сотрудники ГИБДД Исетского района наткнулись на склад наркотиков в лесу на 137 километре трассы Курган — Тюмень. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УМВД России по Тюменской области, чтобы уточнить обстоятельства задержания наркоторговца. Ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный специалист банка «Урал ФД», проживающий в Перми, был задержан в Тюменской области, где у него был обнаружен схрон с мефедроном. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «В тайниках сотрудника банка из Перми, которые он оборудовал в лесу в Тюменской области, полицейские нашли 16 кг мефедрона. Наркотики были приготовлены к сбыту и находились в свертках», — говорится в посте. По данным Shot, сотрудники ГИБДД Исетского района наткнулись на склад наркотиков в лесу на 137 километре трассы Курган — Тюмень. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УМВД России по Тюменской области, чтобы уточнить обстоятельства задержания наркоторговца. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...