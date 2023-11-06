Shot: пермский банкир возил в Тюмень килограммы мефедрона

Главный специалист банка «Урал ФД», проживающий в Перми, был задержан в Тюменской области, где у него был обнаружен схрон с мефедроном. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot.
«В тайниках сотрудника банка из Перми, которые он оборудовал в лесу в Тюменской области, полицейские нашли 16 кг мефедрона. Наркотики были приготовлены к сбыту и находились в свертках», — говорится в посте.
По данным Shot, сотрудники ГИБДД Исетского района наткнулись на склад наркотиков в лесу на 137 километре трассы Курган — Тюмень. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УМВД России по Тюменской области, чтобы уточнить обстоятельства задержания наркоторговца. Ответ ожидается.
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