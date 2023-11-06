Олимпийский комитет РФ подал в суд на МОК

06 ноября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

ОКР хочет вернуться в МОК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Олимпийский комитет России (ОКР) хочет вернуться в Международную структуру по организации Олимпид (МОК). Для этого ОКР подал апелляцию о восстановлении в Спортивный арбитражный суд (CAS) «В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве полноправного члена организации», — говорится в релизе суда . Для рассмотрения жалобы будет создана специальная делегация. При этом в сообщении от CAS отмечается, что на данный момент невозможно установить сроки вынесения окончательного решения. Членство ОКР в МОК приостанавливалось несколько раз. На данный момент российских представителей нет в Международной организации из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Россия не получила официального приглашения для участия в Олимпиде-2024 в Париже. При этом в МОК сообщали, что россияне все же могут поехать на игры, если выступят против спецоперации России, передает RT.

Олимпийский комитет России (ОКР) хочет вернуться в Международную структуру по организации Олимпид (МОК). Для этого ОКР подал апелляцию о восстановлении в Спортивный арбитражный суд (CAS) «В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве полноправного члена организации», — говорится в релизе суда. Для рассмотрения жалобы будет создана специальная делегация. При этом в сообщении от CAS отмечается, что на данный момент невозможно установить сроки вынесения окончательного решения. Членство ОКР в МОК приостанавливалось несколько раз. На данный момент российских представителей нет в Международной организации из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Россия не получила официального приглашения для участия в Олимпиде-2024 в Париже. При этом в МОК сообщали, что россияне все же могут поехать на игры, если выступят против спецоперации России, передает RT.