Олимпийский комитет РФ подал в суд на МОК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание исполкома Олимпийского Комитета России. Москва, окр, олимпийский комитет россии
ОКР хочет вернуться в МОК Фото:

Олимпийский комитет России (ОКР) хочет вернуться в Международную структуру по организации Олимпид (МОК). Для этого ОКР подал апелляцию о восстановлении в Спортивный арбитражный суд (CAS)

«В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве полноправного члена организации», — говорится в релизе суда. Для рассмотрения жалобы будет создана специальная делегация. При этом в сообщении от CAS отмечается, что на данный момент невозможно установить сроки вынесения окончательного решения.

Членство ОКР в МОК приостанавливалось несколько раз. На данный момент российских представителей нет в Международной организации из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также Россия не получила официального приглашения для участия в Олимпиде-2024 в Париже. При этом в МОК сообщали, что россияне все же могут поехать на игры, если выступят против спецоперации России, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олимпийский комитет России (ОКР) хочет вернуться в Международную структуру по организации Олимпид (МОК). Для этого ОКР подал апелляцию о восстановлении в Спортивный арбитражный суд (CAS) «В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве полноправного члена организации», — говорится в релизе суда. Для рассмотрения жалобы будет создана специальная делегация. При этом в сообщении от CAS отмечается, что на данный момент невозможно установить сроки вынесения окончательного решения. Членство ОКР в МОК приостанавливалось несколько раз. На данный момент российских представителей нет в Международной организации из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также Россия не получила официального приглашения для участия в Олимпиде-2024 в Париже. При этом в МОК сообщали, что россияне все же могут поехать на игры, если выступят против спецоперации России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...