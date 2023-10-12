МОК отстранил Олимпийский комитет России

12 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды Фото: Владимир Андреев © URA.RU МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, но оставляет за собой право принять решение по допуску россиян до спортивных игр в необходимое время. Об этом сообщается на сайте организации. «Исполнительный совет МОК сегодня решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. При этом МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париж в 2024 году и зимних Олимпийских играх в 2026-м. Исполком также может принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации.

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, но оставляет за собой право принять решение по допуску россиян до спортивных игр в необходимое время. Об этом сообщается на сайте организации. «Исполнительный совет МОК сегодня решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. При этом МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париж в 2024 году и зимних Олимпийских играх в 2026-м. Исполком также может принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации.