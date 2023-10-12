МОК отстранил Олимпийский комитет России

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, параолимпийская
МОК может допустить нейтральных спортсменов до Олимпиды Фото:

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, но оставляет за собой право принять решение по допуску россиян до спортивных игр в необходимое время. Об этом сообщается на сайте организации.

«Исполнительный совет МОК сегодня решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования.

При этом МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париж в 2024 году и зимних Олимпийских играх в 2026-м. Исполком также может принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации.

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МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, но оставляет за собой право принять решение по допуску россиян до спортивных игр в необходимое время. Об этом сообщается на сайте организации. «Исполнительный совет МОК сегодня решил, что Олимпийский комитет России немедленно приостанавливает свою деятельность до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении. Отмечается, что Россия больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования. При этом МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париж в 2024 году и зимних Олимпийских играх в 2026-м. Исполком также может принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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