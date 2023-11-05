Лихач на «Приоре» сбил двухлетнего малыша в Нижнем Тагиле. Фото

06 ноября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

За полгода стажа водителя «Приоры» 20 раз наказывали за нарушение ПДД Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летний парень сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет. Мальчик госпитализирован с травмами. Авария произошла днем 6 ноября у дома №8 по улице Зари на пешеходном переходе, рассказали URA.RU в УГИБДД по региону. Ребенок с бабушкой (она не пострадала) двигался на зеленый свет. «В результате происшествия 2-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в детскую центральную больницу Нижнего Тагила», — сообщили в ведомстве. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Водительский стаж лихача на «Приоре» — полгода. За это время он 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Отмечается, что в момент ДТП он был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при подъезде к пешеходному переходу водители должны снижать скорость движения и быть готовыми к возможному появлению пешеходов. Также и водители, и пешеходы обязаны выполнять требования сигналов светофора. ДТП произошло 6 ноября около 13:00 по улице Зари, 8 Фото: Управление ГИБДД

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 18-летний парень сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе, проехав на красный свет. Мальчик госпитализирован с травмами. Авария произошла днем 6 ноября у дома №8 по улице Зари на пешеходном переходе, рассказали URA.RU в УГИБДД по региону. Ребенок с бабушкой (она не пострадала) двигался на зеленый свет. «В результате происшествия 2-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в детскую центральную больницу Нижнего Тагила», — сообщили в ведомстве. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Водительский стаж лихача на «Приоре» — полгода. За это время он 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Отмечается, что в момент ДТП он был трезв. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при подъезде к пешеходному переходу водители должны снижать скорость движения и быть готовыми к возможному появлению пешеходов. Также и водители, и пешеходы обязаны выполнять требования сигналов светофора.