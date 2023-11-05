05 ноября 2023

В Екатеринбурге на Юго-Западном произошел пожар в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
Пламя полыхает на балконе пятого этажа Фото:

В Екатеринбурге на улице Бардина, 32/1 (Юго-Западный микрорайон) произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома. Кадрами с URA.RU поделился очевидец.

На них видно, как спасатели подбираются к балкону. В telegram-каналах обсуждают разные версии — горит только балкон или квартира. В одном из сообщений сказано, что пламя якобы перекинулось на соседние помещения. На месте работают как минимум четыре пожарные машины.

Обновлено 18:04 (16:04 МСК):

«На площади девять квадратных метров повреждены домашние вещи и балкон на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарными из горящей квартиры спасена хозяйка квартиры, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Пожар ликвидирован. На месте работали три единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

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В Екатеринбурге на улице Бардина, 32/1 (Юго-Западный микрорайон) произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома. Кадрами с URA.RU поделился очевидец. На них видно, как спасатели подбираются к балкону. В telegram-каналах обсуждают разные версии — горит только балкон или квартира. В одном из сообщений сказано, что пламя якобы перекинулось на соседние помещения. На месте работают как минимум четыре пожарные машины. Обновлено 18:04 (16:04 МСК): «На площади девять квадратных метров повреждены домашние вещи и балкон на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарными из горящей квартиры спасена хозяйка квартиры, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Пожар ликвидирован. На месте работали три единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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