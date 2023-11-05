В Екатеринбурге на Юго-Западном произошел пожар в многоэтажке. Видео

06 ноября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Пламя полыхает на балконе пятого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Бардина, 32/1 (Юго-Западный микрорайон) произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома. Кадрами с URA.RU поделился очевидец. На них видно, как спасатели подбираются к балкону. В telegram-каналах обсуждают разные версии — горит только балкон или квартира. В одном из сообщений сказано, что пламя якобы перекинулось на соседние помещения. На месте работают как минимум четыре пожарные машины. Обновлено 18:04 (16:04 МСК): «На площади девять квадратных метров повреждены домашние вещи и балкон на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарными из горящей квартиры спасена хозяйка квартиры, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Пожар ликвидирован. На месте работали три единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

В Екатеринбурге на улице Бардина, 32/1 (Юго-Западный микрорайон) произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома. Кадрами с URA.RU поделился очевидец. На них видно, как спасатели подбираются к балкону. В telegram-каналах обсуждают разные версии — горит только балкон или квартира. В одном из сообщений сказано, что пламя якобы перекинулось на соседние помещения. На месте работают как минимум четыре пожарные машины. Обновлено 18:04 (16:04 МСК): «На площади девять квадратных метров повреждены домашние вещи и балкон на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожарными из горящей квартиры спасена хозяйка квартиры, госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Пожар ликвидирован. На месте работали три единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.