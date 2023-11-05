05 ноября 2023
04 ноября 2023

Жители ХМАО обвиняют мигрантов в нападении их собаки на ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, ребенок, снег, зима, погода, снегопад, ребенок играет
Собака мигрантов напала на ребенка и животное Фото:

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на то, что собака мигрантов-строителей напала на ребенка и их собаку. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Мы гуляли с собакой, когда у пьяных строителей сорвалась собака с цепи — на вид алабай. Он напал сначала на наше животное, а потом попыталась атаковать ребенка. Мы смогли отбиться. После этого мы начали звать хозяина, он вышел со своей „бандой“ и кипятком. Они орали, что это их район, и им все равно», — написали жители города в telegram-канале «ЧП Сургут».

Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Ответ на него ожидается.

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Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на то, что собака мигрантов-строителей напала на ребенка и их собаку. Об этом они сообщили в соцсетях. «Мы гуляли с собакой, когда у пьяных строителей сорвалась собака с цепи — на вид алабай. Он напал сначала на наше животное, а потом попыталась атаковать ребенка. Мы смогли отбиться. После этого мы начали звать хозяина, он вышел со своей „бандой“ и кипятком. Они орали, что это их район, и им все равно», — написали жители города в telegram-канале «ЧП Сургут». Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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