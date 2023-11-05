Собака мигрантов напала на ребенка и животное
Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на то, что собака мигрантов-строителей напала на ребенка и их собаку. Об этом они сообщили в соцсетях.
«Мы гуляли с собакой, когда у пьяных строителей сорвалась собака с цепи — на вид алабай. Он напал сначала на наше животное, а потом попыталась атаковать ребенка. Мы смогли отбиться. После этого мы начали звать хозяина, он вышел со своей „бандой“ и кипятком. Они орали, что это их район, и им все равно», — написали жители города в telegram-канале «ЧП Сургут».
Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Ответ на него ожидается.
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