Глава МИД Турции не стал обниматься с Блинкеном

06 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкену оказали холодный прием в Турции Фото: Official White House / Cameron Smith Во время визита в Анкару госсекретарь США Энтони Блинкен попытался обняться с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Однако последний отказался от этого, передает издание Sabah. «Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — говорится в материале . В материале отмечается, что поступок главы МИДа Турции стал шоком для Блинкена. При этом в аэропорту было отключено освещение у VIP-зала. Журналисты издания назвали данный прием «протестом, который сравним с пощечиной». Они добавили, что такое в Турции происходит впервые. До этого Блинкен встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом. Политики обменялись мнениями по поводу войны на Ближнем Востоке. Во время диалога Блинкен поддержал палестинцев на западном берегу Иордана. Эти слова прозвучали на фоне поддержки Израиля со стороны США. Турция в конфликте на Ближнем Востоке выступает за Палестину, передает RT.

Во время визита в Анкару госсекретарь США Энтони Блинкен попытался обняться с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Однако последний отказался от этого, передает издание Sabah. «Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — говорится в материале. В материале отмечается, что поступок главы МИДа Турции стал шоком для Блинкена. При этом в аэропорту было отключено освещение у VIP-зала. Журналисты издания назвали данный прием «протестом, который сравним с пощечиной». Они добавили, что такое в Турции происходит впервые. До этого Блинкен встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом. Политики обменялись мнениями по поводу войны на Ближнем Востоке. Во время диалога Блинкен поддержал палестинцев на западном берегу Иордана. Эти слова прозвучали на фоне поддержки Израиля со стороны США. Турция в конфликте на Ближнем Востоке выступает за Палестину, передает RT.