Al Hadath: госсекретарь США поддержал палестинцев на западном берегу Иордана

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Этони Блинкен заявил, что США стараются создать условия безопасности для Израиля и Палестины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинцы на западном берегу реки Иордан не должны испытывать насилие со стороны Израиля. Об этом он сообщил во время диалога с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«Блинкен осуждает экстремистское насилие против палестинцев на западном берегу», — передает палестинский телеканал Al Hadath. Во время встречи Аббас высказался Блинкену, что Израиль должен остановить наземную операцию в секторе Газа.

Блинкен посетил не только Израиль, но и Палестину. В последней он встретился с президентом страны, они обменялись мнениями. Госсекретарь США отметил, что его государство стремится создать безопасные условия для всех сторон конфликта.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинцы на западном берегу реки Иордан не должны испытывать насилие со стороны Израиля. Об этом он сообщил во время диалога с президентом Палестины Махмудом Аббасом. «Блинкен осуждает экстремистское насилие против палестинцев на западном берегу», — передает палестинский телеканал Al Hadath. Во время встречи Аббас высказался Блинкену, что Израиль должен остановить наземную операцию в секторе Газа. Блинкен посетил не только Израиль, но и Палестину. В последней он встретился с президентом страны, они обменялись мнениями. Госсекретарь США отметил, что его государство стремится создать безопасные условия для всех сторон конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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