Al Hadath: госсекретарь США поддержал палестинцев на западном берегу Иордана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинцы на западном берегу реки Иордан не должны испытывать насилие со стороны Израиля. Об этом он сообщил во время диалога с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
«Блинкен осуждает экстремистское насилие против палестинцев на западном берегу», — передает палестинский телеканал Al Hadath. Во время встречи Аббас высказался Блинкену, что Израиль должен остановить наземную операцию в секторе Газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что палестинцы на западном берегу реки Иордан не должны испытывать насилие со стороны Израиля. Об этом он сообщил во время диалога с президентом Палестины Махмудом Аббасом. «Блинкен осуждает экстремистское насилие против палестинцев на западном берегу», — передает палестинский телеканал Al Hadath. Во время встречи Аббас высказался Блинкену, что Израиль должен остановить наземную операцию в секторе Газа. Блинкен посетил не только Израиль, но и Палестину. В последней он встретился с президентом страны, они обменялись мнениями. Госсекретарь США отметил, что его государство стремится создать безопасные условия для всех сторон конфликта.