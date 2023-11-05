Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, избитого на трассе

По поручению Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения свердловчанина на трассе под Алапаевском. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

«Пострадавший опасается, что напавший может избежать ответственности за содеянное. По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Историю мужчины URA.RU рассказало 6 ноября. На днях он ехал из Екатеринбурга в село Комарово на Nissan Almera и столкнулся с трактором. И решил позвонить в ГАИ. Через 15 минут на место прибыли хозяин трактора (водитель скрылся) и его брат — и начали избивать пострадавшего, обещали его сжечь. В полиции говорили, что уже разбираются в ситуации.