05 ноября 2023

Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, избитого на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
По поручению Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения свердловчанина на трассе под Алапаевском. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

«Пострадавший опасается, что напавший может избежать ответственности за содеянное. По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Историю мужчины URA.RU рассказало 6 ноября. На днях он ехал из Екатеринбурга в село Комарово на Nissan Almera и столкнулся с трактором. И решил позвонить в ГАИ. Через 15 минут на место прибыли хозяин трактора (водитель скрылся) и его брат — и начали избивать пострадавшего, обещали его сжечь. В полиции говорили, что уже разбираются в ситуации.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения свердловчанина на трассе под Алапаевском. Об этом рассказали в пресс-службе СКР. «Пострадавший опасается, что напавший может избежать ответственности за содеянное. По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Историю мужчины URA.RU рассказало 6 ноября. На днях он ехал из Екатеринбурга в село Комарово на Nissan Almera и столкнулся с трактором. И решил позвонить в ГАИ. Через 15 минут на место прибыли хозяин трактора (водитель скрылся) и его брат — и начали избивать пострадавшего, обещали его сжечь. В полиции говорили, что уже разбираются в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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