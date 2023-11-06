06 ноября 2023

Израиль объявил о готовности атаковать весь Ближний Восток

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Израильские военные готовы атаковать весь Ближний Восток, заявляют в ЦАХАЛе Фото:

Израильские военные готовы атаковать весь Ближний Восток. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари.

«ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — заявил Хагари. Его слова приводятся на сайте ЦАХАЛ.

Ранее стало известно о том, что США собираются передать Израилю высокоточные бомбы стоимостью 320 миллионов долларов, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей Газы. В тоже время президент США Джо Байден пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать средства, необходимые для борьбы с движением ХАМАС, включая высокоточные бомбы, сообщало RT.

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Израильские военные готовы атаковать весь Ближний Восток. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари. «ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», — заявил Хагари. Его слова приводятся на сайте ЦАХАЛ. Ранее стало известно о том, что США собираются передать Израилю высокоточные бомбы стоимостью 320 миллионов долларов, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей Газы. В тоже время президент США Джо Байден пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать средства, необходимые для борьбы с движением ХАМАС, включая высокоточные бомбы, сообщало RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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