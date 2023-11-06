Курганский суд оштрафовал иностранца, 7 раз въезжавшего в РФ под чужим именем

07 ноября 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал иностранца на 250 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Петуховский районный суд Курганской области оштрафовал на 250 тысяч рублей иностранца, который семь раз незаконно пересек границу РФ. Мужчина несколько менял имя, чтобы вновь попадать на территорию России, сообщается в материалах дела. «Признать виновным в совершении семи преступлений по статье „Незаконное пересечение государственной границы“ и назначить ему за каждое из них штраф в размере 60 тысяч рублей. Учитывая время непрерывного содержания под стражей и применения меры пресечения, смягчить назначенное наказание до 250 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда. Мужчина семь раз незаконно пересек границу РФ. После того, как ему запретили въезд в Россию на пять лет, обвиняемый решил воспользоваться паспортом с другим именем. В 2018 году он пересек границу в Курганской области, пройдя таможенный контроль. Позже, находясь на территории своей страны, мужчина снова изменил имя, после чего так же в 2018 году пересек границу РФ через Петуховский муниципальный округ, а в 2019 году виновный вернул свои прежние паспортные данные. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признал наличие у него малолетнего ребенка.

Петуховский районный суд Курганской области оштрафовал на 250 тысяч рублей иностранца, который семь раз незаконно пересек границу РФ. Мужчина несколько менял имя, чтобы вновь попадать на территорию России, сообщается в материалах дела. «Признать виновным в совершении семи преступлений по статье „Незаконное пересечение государственной границы“ и назначить ему за каждое из них штраф в размере 60 тысяч рублей. Учитывая время непрерывного содержания под стражей и применения меры пресечения, смягчить назначенное наказание до 250 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда. Мужчина семь раз незаконно пересек границу РФ. После того, как ему запретили въезд в Россию на пять лет, обвиняемый решил воспользоваться паспортом с другим именем. В 2018 году он пересек границу в Курганской области, пройдя таможенный контроль. Позже, находясь на территории своей страны, мужчина снова изменил имя, после чего так же в 2018 году пересек границу РФ через Петуховский муниципальный округ, а в 2019 году виновный вернул свои прежние паспортные данные. Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, суд признал наличие у него малолетнего ребенка.