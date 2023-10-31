31 октября 2023

Депутаты Мегиона избрали мэром фаворита властей ХМАО Петриченко

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
В ХМАО депутаты выбрали нового мэра Фото:

Депутаты городской думы Мегиона открытым голосованием избрали нового мэра. Им стал 43-летний Алексей Петриченко, прежде занимавший пост заместителя главы города. Прямая трансляция заседания городской думы прошла на официальной странице ведомства «Вконтакте».

Первый кандидат, директор местной спортшколы Алексей Березин, сообщил, что в случае избрания планирует провести благоустройство в городе и поселке Высоком. Также в случае избрания он обещал обновить теплосети.

Вторым выступал вице-мэр Алексей Петриченко, кандидатуру которого поддержали окружные власти. Он заявил, что из-за дотационного бюджета новому главе придется выделить направления, над которыми необходимо работать в первую очередь — это расселение аварийного жилого фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, работа с молодежью и развитие спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры в городе, а также работу СОНКО и поддержку СВО. Петриченко пообещал изменить структуру администрации и провести кадровые преобразования, если его поддержит городская дума.

Третий кандидат, Андрей Семенычев, предложил создать альтернативную экономику. По его словам, для этого необходимо развивать новые высокотехнологичные направления и поддерживать МСП. Также он предложил строить в Мегионе деревянные дома и развивать сельское хозяйство.

Все 20 депутатов проголосовали за кандидатуру Петриченко. Он будет занимать должность главы города следующие пять лет.

Ранее URA.RU писало о том, что комиссия выборщиков отсеяла пять из восьми претендентов на пост главы Мегиона. В их числе был и юрист мэрии, которого ранее называли техническим кандидатом.

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Депутаты городской думы Мегиона открытым голосованием избрали нового мэра. Им стал 43-летний Алексей Петриченко, прежде занимавший пост заместителя главы города. Прямая трансляция заседания городской думы прошла на официальной странице ведомства «Вконтакте». Первый кандидат, директор местной спортшколы Алексей Березин, сообщил, что в случае избрания планирует провести благоустройство в городе и поселке Высоком. Также в случае избрания он обещал обновить теплосети. Вторым выступал вице-мэр Алексей Петриченко, кандидатуру которого поддержали окружные власти. Он заявил, что из-за дотационного бюджета новому главе придется выделить направления, над которыми необходимо работать в первую очередь — это расселение аварийного жилого фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, работа с молодежью и развитие спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры в городе, а также работу СОНКО и поддержку СВО. Петриченко пообещал изменить структуру администрации и провести кадровые преобразования, если его поддержит городская дума. Третий кандидат, Андрей Семенычев, предложил создать альтернативную экономику. По его словам, для этого необходимо развивать новые высокотехнологичные направления и поддерживать МСП. Также он предложил строить в Мегионе деревянные дома и развивать сельское хозяйство. Все 20 депутатов проголосовали за кандидатуру Петриченко. Он будет занимать должность главы города следующие пять лет. Ранее URA.RU писало о том, что комиссия выборщиков отсеяла пять из восьми претендентов на пост главы Мегиона. В их числе был и юрист мэрии, которого ранее называли техническим кандидатом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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