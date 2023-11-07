Автомобилистов предупредили о новой угрозе с приходом морозов. Видео

Зоолог Волков: в морозы под капотом автомобиля прячутся уличные кошки
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Гололёд. Курган , сосульки, скользкая дорога, гололед, лед
Зоолог предупредил автомобилистов о возможности застревания уличных животных в морозы Фото:

С приходом морозов автомобилисты могут столкнуться с проблемой застревания бездомных кошек под капотом. Об этом предупредил зоопсихолог Мирослав Волков. Он также рассказал, как реагировать, если увидел кошку под капотом при заведенном двигателе автомобиля.

«С приходом холодов у автомобилистов появляется еще один повод для беспокойства: бездомные кошки могут греться и застревать под капотом», — рассказал Мирослав Волков в интервью Пятому каналу. Он уточнил, что наиболее безопасный для животного будет вариант — вызвать спасателей. Как правило, они имеют большой опыт вызволения уличных кошек. Также можно попробовать самим достать кошку из-под капота, если животное маленькое и неагрессивное. Потом сразу нужно отвезти пострадавшего к ветеринару.

Волков подчеркнул, что уличные кошки в морозную погоду ищут теплые места, которые кажутся им безопасными и уютными. И еще не до конца остывший автомобиль будет заманчивым для них. Зоолог дал общие советы, как реагировать на застрявшее животное: постучать по капоту с надеждой, что кошка вылезет сама; выманить животное лакомством; вызвать эвакуатор или спасателей. Также доставать пострадавшего стоит в перчатках.

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С приходом морозов автомобилисты могут столкнуться с проблемой застревания бездомных кошек под капотом. Об этом предупредил зоопсихолог Мирослав Волков. Он также рассказал, как реагировать, если увидел кошку под капотом при заведенном двигателе автомобиля. «С приходом холодов у автомобилистов появляется еще один повод для беспокойства: бездомные кошки могут греться и застревать под капотом», — рассказал Мирослав Волков в интервью Пятому каналу. Он уточнил, что наиболее безопасный для животного будет вариант — вызвать спасателей. Как правило, они имеют большой опыт вызволения уличных кошек. Также можно попробовать самим достать кошку из-под капота, если животное маленькое и неагрессивное. Потом сразу нужно отвезти пострадавшего к ветеринару. Волков подчеркнул, что уличные кошки в морозную погоду ищут теплые места, которые кажутся им безопасными и уютными. И еще не до конца остывший автомобиль будет заманчивым для них. Зоолог дал общие советы, как реагировать на застрявшее животное: постучать по капоту с надеждой, что кошка вылезет сама; выманить животное лакомством; вызвать эвакуатор или спасателей. Также доставать пострадавшего стоит в перчатках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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